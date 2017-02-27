Диапазон цен наличного доллара: 27.65..27.68 - 27.71..27.75 (ПОВ, опт). В большинстве предложений спред 4-5 копеек. Т.е по факту ничего не изменилось, как и на межбанке, утренняя просадка курса была отыграна.
Тернопіль, за курси не скажу, але долара в Раді нема на продаж, гривні теж. Так що злити дорогий євро і/або купити дешевий долар на разі не в кожному банку можливо. Два дні тому був дефіцит гривні в Ідеї
flyman написав:Тернопіль, за курси не скажу, але долара в Раді нема на продаж, гривні теж. Так що злити дорогий євро і/або купити дешевий долар на разі не в кожному банку можливо. Два дні тому був дефіцит гривні в Ідеї
это решается открытием текущего счёта, когда то у белочки был вкусный курс но доллара в кассе не было, я купил безналичный доллар разместил на 1 мес. на депозит и через месяц успешно снял всю сумму (предварительно заказав её в нужном мне отделении). Можно и сразу заказать а завтра снять но тогда с комиссией, а с депозита отдают без комиссий. То что 10к$ на сейчас нет почти нигде это - аксиома, ездить по отделениям покупать по 200-500$ - лишние затраты времени и топлива, разместиться на депозит - дешевле.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Сибарит написав:На этой неделе 27 -31.07.2020 НБУ купил 38 млн. Ничего не продавал. Все интервенции осуществлялись методом фиксированного курса.
По дням: - понедельник - 18; - среда - 20.
С начала года чистая покупка составила 723.1 млн.
Только забыли сказать за Нафтогаз. Он по всей видимости в ноль слил новогодний подарок от хутина. Плюс получил деньги наперед за транзит, так что 3 ярда подарок и транзит до конца года пошли на Межбанк и только небольшая часть осела у НБУ в закромах. После кратного девала 2015-го года это наихудшие показатели для гривны, по сути дела в поддержку курса гривны и для ублажения нерезов слили почти 3 ярда зелени. Но ничего,наберем ещё под 7.3 годовых,пока петляем,до выборов всё будет зе, а вот дальше будет цікаво)))
П.с. возмещение НДС было за полгода на уровне 75 ярдов гривен,так что норма это 12 ярдов в месяц,а не 8 с хвостиком и карантин тут не у дел(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Гурман написав:Глава Минфина не видит оснований для дальнейшей девальвации курса гривни Основания для влияния на курс гривни отсутствуют, нынешний курс не создаст проблемы для выполнения госбюджета, несмотря на то, что он рассчитан, исходя из среднегодового курса 29,5 грн/$. Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если у нас ситуация в экономике складывается такая, что курс нужно укреплять или девальвировать, на это нужны основания. На сегодня нет никаких оснований для изменения курсовой динамики", – сказал Марченко.
після таких заспокоювань, починаю йорзати на табуретці
Гурман написав:Глава Минфина не видит оснований для дальнейшей девальвации курса гривни Основания для влияния на курс гривни отсутствуют, нынешний курс не создаст проблемы для выполнения госбюджета, несмотря на то, что он рассчитан, исходя из среднегодового курса 29,5 грн/$. Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если у нас ситуация в экономике складывается такая, что курс нужно укреплять или девальвировать, на это нужны основания. На сегодня нет никаких оснований для изменения курсовой динамики", – сказал Марченко.
після таких заспокоювань, починаю йорзати на табуретці
осенью будет новый кабмин, этот кадр может говорить что угодно
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Ukrainian написав:The USA минус 32% а по рынку акций и не скажешь; AAPL, AMZN новые рекорды цены
Это - современная "экономика".
Это ещё раз показывает, что "рынок" "тащат" несколько компаний, и то, с вопросами. Ну а "домохозяйки" видят: "что-то растёт". Значит "это" и покупаем.
Многие компании генерируют "отрицательный кешфлоу" (убытки), но при этом их акции дорожают. Инвесторы уже забили на дивиденды - им лишь бы акции росли. А "компании" это поняли, и впринципе не особо заморачиваются над основной деятельностью - главное - завлечь "домохозяек", и можно пилить бабло.
Многие "таксисты" и "дмохозяйки", лишившись работы из-за короны - решили подзаработать "где-то ещё", ну и свободного времени прибавилось. Это их вытолкнуло на "фондовый рынок". И процесс стал понятен даже миллениалам и зумерам. Несите Ваши денежки!
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
EUR/USD сохраняет боевой настрой, протестировав сегодня отметку 1.19. Пара обновила более чем 2-летние максимумы над 1.1900, но продвинулась еще глубже в зону перекупленности, о чем предупреждает дневной RSI. Впрочем, потенциал роста сохраняется, и более убедительный пробой уровня 1.19 введет в игру психологическую отметку 1.20. В более широкой перспективе EUR/USD будет сохранять бычий настрой, пока торги проходят выше 200-дневной SMA (сегодня на 1.1086).
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.