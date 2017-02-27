Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:41

Сибарит написав: На этой неделе 27 -31.07.2020 НБУ купил 38 млн.

Ничего не продавал.

Все интервенции осуществлялись методом фиксированного курса.



По дням:

- понедельник - 18;

- среда - 20.



С начала года чистая покупка составила 723.1 млн. На этой неделе 27 -31.07.2020 НБУ купил 38 млн.Ничего не продавал.Все интервенции осуществлялись методом фиксированного курса.По дням:- понедельник - 18;- среда - 20.С начала года чистая покупка составила 723.1 млн.

Только забыли сказать за Нафтогаз.Он по всей видимости в ноль слил новогодний подарок от хутина.Плюс получил деньги наперед за транзит, так что 3 ярда подарок и транзит до конца года пошли на Межбанк и только небольшая часть осела у НБУ в закромах.После кратного девала 2015-го года это наихудшие показатели для гривны, по сути дела в поддержку курса гривны и для ублажения нерезов слили почти 3 ярда зелени.Но ничего,наберем ещё под 7.3 годовых,пока петляем,до выборов всё будет зе, а вот дальше будет цікаво)))П.с. возмещение НДС было за полгода на уровне 75 ярдов гривен,так что норма это 12 ярдов в месяц,а не 8 с хвостиком и карантин тут не у дел(((