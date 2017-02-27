Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:42

St/2 написав: надо покупать индекс, а не сингл сток.

надо покупать индекс, а не сингл сток.

Физлицу инвестору самому торговать индексами эти быстрый путь вылететь в трубу.Физически и интеллектуально одному это не подсилу.Максимум что можно, так это вкладываться в фонды, которые этим занимаются. Но это копейки.А на стоках этой весной, сам кликая в компе, можно было заработать 20-30% в неделю, даже чайнику. Меня на карантине попросила научить этому ремеслу соседка и до лета сама сделала процентов 100-150. Как дальше, не знаю. Сама выбрала Модерну, Докусайн, еше что-то и я еще просоветовал ей мои медные, золотые и серебрянные рудники.Всё просто как в казино или в очко. Преферанс наверно сложнее.