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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6123612461256126>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 225
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
111
Ніяких змін не очікую
16%
36
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:21

  Вкладчик1234 написав:
  Starikan написав:
  Ukrainian написав:The USA минус 32% а по рынку акций и не скажешь; AAPL, AMZN новые рекорды цены

Это - современная "экономика".

Это ещё раз показывает, что "рынок" "тащат" несколько компаний, и то, с вопросами.
Ну а "домохозяйки" видят: "что-то растёт". Значит "это" и покупаем.

Многие компании генерируют "отрицательный кешфлоу" (убытки), но при этом их акции дорожают. Инвесторы уже забили на дивиденды - им лишь бы акции росли. А "компании" это поняли, и впринципе не особо заморачиваются над основной деятельностью - главное - завлечь "домохозяек", и можно пилить бабло.

Многие "таксисты" и "дмохозяйки", лишившись работы из-за короны - решили подзаработать "где-то ещё", ну и свободного времени прибавилось. Это их вытолкнуло на "фондовый рынок". И процесс стал понятен даже миллениалам и зумерам. Несите Ваши денежки!


Даже если это всё и обвалится еще раз и эти таксисты с домохозяйками не накупили откровенейший шлак из акций и не сольют в панике, то они все равно, скорее всего, будут в выигрыше, когда назад отрастет. :D Другое дело, что при падении они будут в панике сливать - ну кто тогда им доктор.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:30

  Moneta написав:

Гуру с 20ти летним опытом до сих пор семинарит. Печаль.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Многие компании генерируют "отрицательный кешфлоу" (убытки), но при этом их акции дорожают.

Ну в AAPL AMZN там cash flow несколько бюджетов Украины
Вот AMZN к примеру
Operating cash flow increased 42% to $51.2 billion for the trailing twelve months, compared with $36.0 billion for the trailing twelve months ended June 30, 2019.
Free cash flow increased to $31.9 billion for the trailing twelve months, compared with $25.0 billion for the trailing twelve months ended June 30, 2019.
Free cash flow less principal repayments of finance leases and financing obligations increased to $21.3 billion for the trailing twelve months, compared with $16.1 billion for the trailing twelve months ended June 30, 2019.
Free cash flow less equipment finance leases and principal repayments of all other finance leases and financing obligations increased to $19.4 billion for the trailing twelve months, compared with $13.0 billion for the trailing twelve months ended June 30, 2019.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:56

Х-перт накупил золота? Это уже плохой для золота знак.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:07

Ukrainian
Вот потому и надо покупать индекс, а не сингл сток.
Сколько той Delta в индексе...
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St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На днях Джо Байден заявил, что Федеральная резервная система (по сути центробанк США) должна бороться с расовым неравенством, используя свои монетарные и регуляторные инструменты. Соответствующее статью опубликовала Financial Times.
А как же тезисы про независимость центробанков
Трамп за время своего президентства не вляпался ни в одну новую войнушку, это просто бесит соросят-демократов.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:39

  freeze написав:На днях Джо Байден заявил, что Федеральная резервная система (по сути центробанк США) должна бороться с расовым неравенством, используя свои монетарные и регуляторные инструменты. Соответствующее статью опубликовала Financial Times.


Если говорить прямо, то он предложил доплачивать цветным просто за то, что они такие, и, якобы, вследствие того, что белые обязаны своим богатством многовековым недоплатам цветным. Это уже не предвыборный популизм, это расизм в отношении белых :oops:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:42

  St/2 написав: надо покупать индекс, а не сингл сток.


Физлицу инвестору самому торговать индексами эти быстрый путь вылететь в трубу.
Физически и интеллектуально одному это не подсилу.
Максимум что можно, так это вкладываться в фонды, которые этим занимаются. Но это копейки.
А на стоках этой весной, сам кликая в компе, можно было заработать 20-30% в неделю, даже чайнику. Меня на карантине попросила научить этому ремеслу соседка и до лета сама сделала процентов 100-150. Как дальше, не знаю. Сама выбрала Модерну, Докусайн, еше что-то и я еще просоветовал ей мои медные, золотые и серебрянные рудники.
Всё просто как в казино или в очко. Преферанс наверно сложнее.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:51

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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:52

Либо, Миленький , неужели она выиграла у Вас в очко ? Просто невероятно .
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