freeze написав:На днях Джо Байден заявил, что Федеральная резервная система (по сути центробанк США) должна бороться с расовым неравенством, используя свои монетарные и регуляторные инструменты. Соответствующее статью опубликовала Financial Times. А как же тезисы про независимость центробанков Трамп за время своего президентства не вляпался ни в одну новую войнушку, это просто бесит соросят-демократов.
St/2 написав: надо покупать индекс, а не сингл сток.
Физлицу инвестору самому торговать индексами эти быстрый путь вылететь в трубу. Физически и интеллектуально одному это не подсилу. Максимум что можно, так это вкладываться в фонды, которые этим занимаются. Но это копейки. А на стоках этой весной, сам кликая в компе, можно было заработать 20-30% в неделю, даже чайнику. Меня на карантине попросила научить этому ремеслу соседка и до лета сама сделала процентов 100-150. Как дальше, не знаю. Сама выбрала Модерну, Докусайн, еше что-то и я еще просоветовал ей мои медные, золотые и серебрянные рудники. Всё просто как в казино или в очко. Преферанс наверно сложнее.
Trast написав:Через півтори тиждня євро піде вниз, тобто долар піде на зміцнення, а коли долар зміцнюється , то у нас гривня падає і навпаки. Рахую, що це якось пов'язано було при Смолії на спекуляціях золота. Думай те!
Ага, прям кинулося євро в іншу сторону! Про що ще нам всім думати?! Навіщо отакі коментарі писати?! Чи сидів-сидів і вирішив щось видати монументальне?!
По перше півтори тиждня ще не минуло, щоб так впевнено стверджувати. А по друге, я ж не винен, що ви читаєте форум з запізненням, бо з запізненням ви багато моїх повідомлень не зможете прочитати, в зв'язку з їх видаленням, тому як то кажуть ви втрачаєте зміст написаного.