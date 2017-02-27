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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6124612561266127>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 225
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
111
Ніяких змін не очікую
16%
36
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:52

Прошу прощения за задвоение
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:54

  freeze написав:На днях Джо Байден заявил, что Федеральная резервная система (по сути центробанк США) должна бороться с расовым неравенством, используя свои монетарные и регуляторные инструменты. Соответствующее статью опубликовала Financial Times.
А как же тезисы про независимость центробанков
Трамп за время своего президентства не вляпался ни в одну новую войнушку, это просто бесит соросят-демократов.

Вот оригинал статьи https://www.google.com/amp/s/amp.ft.com/content/77a1c19b-efe3-4e8f-8684-6d06948add0b и звучит призыв убрать разрыв в оплате труда по рассавой принадлежности :)
А РФ они такие, идея мы вдвоём идём по улице и тут я начинаю орать что Вы - педофил. Действует безоговорочно: вас разорвет толпа, а если меня и найдут я покаюсь что ошиблась ;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Меня на карантине попросила научить этому ремеслу соседка и до лета сама сделала

когда свадьба :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:10

  Libo написав:
  St/2 написав: надо покупать индекс, а не сингл сток.


Физлицу инвестору самому торговать индексами эти быстрый путь вылететь в трубу.
Физически и интеллектуально одному это не подсилу.
Максимум что можно, так это вкладываться в фонды, которые этим занимаются. Но это копейки.
А на стоках этой весной, сам кликая в компе, можно было заработать 20-30% в неделю, даже чайнику. Меня на карантине попросила научить этому ремеслу соседка и до лета сама сделала процентов 100-150. Как дальше, не знаю. Сама выбрала Модерну, Докусайн, еше что-то и я еще просоветовал ей мои медные, золотые и серебрянные рудники.
Всё просто как в казино или в очко. Преферанс наверно сложнее.
:lol: :lol: :lol:

Справочка о уплате НДФЛ имеется?
У соседки :lol:
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:18

  Qwerty написав:
  Trast написав:Через півтори тиждня євро піде вниз, тобто долар піде на зміцнення, а коли долар зміцнюється , то у нас гривня падає і навпаки.
Рахую, що це якось пов'язано було при Смолії на спекуляціях золота.
Думай те!

Ага, прям кинулося євро в іншу сторону! Про що ще нам всім думати?! Навіщо отакі коментарі писати?! Чи сидів-сидів і вирішив щось видати монументальне?!

По перше півтори тиждня ще не минуло, щоб так впевнено стверджувати.
А по друге, я ж не винен, що ви читаєте форум з запізненням, бо з запізненням ви багато моїх повідомлень не зможете прочитати, в зв'язку з їх видаленням, тому як то кажуть ви втрачаєте зміст написаного.
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:20

  холява написав:Либо, Миленький , неужели она выиграла у Вас в очко ? Просто невероятно .

У неё пять тузов в колоде
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:41

  Мизантрóп написав:
  холява написав:Либо, Миленький , неужели она выиграла ...у... Вас в очко ? Просто невероятно .

...

ужасссс ....что я прочитал.... я уже думал что форум попутал :oops:
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:56

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  uaprofi написав:3. что делать тем у кого грндепозит заканчивается в декабре?
пускать его на 2й-3й-5й круг пока % не компенсируют курсовую разницу.

відігратися в казино?

есть такая теория
Мартинге́йл (мартингал, от фр. martingale) — стратегия управления ставками в азартных играх, основанная на том, что игрок повышает ставки, пока не получит выигрыш. Несмотря на кажущуюся гарантию того, что эта стратегия всегда приводит к выигрышу, мартингейл не даёт игроку преимущества.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну как вам пике евро???
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

не читал тему с 23,07 до 01,08 работал на поднятие экономики в Украине зашел думал гляну что тут ..опа более 100 страниц !!! при том что курс поменялся на 7-10 коп за это время , я взял дежурную школадку по 27,75, а сегодня аж 27,68 по goverla.ua обменники не смотрел мда ...100 страниц из за 7 коп . Страшно подумать что будет когда курс измениться на 1 грн , будет по 100 страниц в день ??? :shock: когда брать следующую шоколадку 5-ого числа или подождать до 31.08 ?
Если что я доллары не продаю, а только покупаю :mrgreen:
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