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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:19
ребята, а евро будет 1.2? или уже разворот?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 01 сер, 2020 00:15
Здесь достаточно тонкий юмор. Однозначно шутка вечера. Холява, я
Был еще сегодня ребус, кто кому сосед и я понял еще одну штуку. Фраза "Заглянул, что там у соседей" оказывается может буквально означать "Позвонил знакомому оптовику в соседний Харьков". Всем добра и спокойной ночи.
Додано: Суб 01 сер, 2020 00:15
Оймеріка в полном ж***
-33%
+50грн !
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Додано: Суб 01 сер, 2020 00:18
Я столько ночей пробыл на боевом дежурстве, охраняя ваш мирный секс и сон, что выиграть у меня в карты какой-то американке исключено. Я в картах - Мастер. Все зависит от командира. Мой был непревзойденным картёжником. А вот мой однокашник попал в штаб. В штабе были шахматы и дисциплина. Бросил пить и карты, взялся за ум, стал отличным шахматистом и выдающейся личностью. Две судьбы, две стези. Так распорядился Бог.
Додано: Суб 01 сер, 2020 00:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ох і смішні ж зелені хом'яки
Долар впав відносно євро майже на 10%, тобто можна було заробити в доларах 3-річний зиск з депозиту, помінявши долари на євро, а тепер навпаки. Зараз вже не так очевидно, куди піде євро-долар. Сподіваюся, буде хоча б невеликий відкат, щоб обміняти залишок доларів
Додано: Суб 01 сер, 2020 00:22
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