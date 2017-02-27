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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6124612561266127

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 225
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
111
Ніяких змін не очікую
16%
36
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:19

ребята, а евро будет 1.2? или уже разворот?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:47

uaprofi
разворот, что вполне ожидаемо
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 00:15

  yama написав:ужасссс ....что я прочитал.... я уже думал что форум попутал :oops:

Здесь достаточно тонкий юмор. Однозначно шутка вечера. Холява, я :mrgreen:

Был еще сегодня ребус, кто кому сосед и я понял еще одну штуку. Фраза "Заглянул, что там у соседей" оказывается может буквально означать "Позвонил знакомому оптовику в соседний Харьков". Всем добра и спокойной ночи.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 00:15

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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 00:18

  холява написав:Либо, Миленький , неужели она выиграла у Вас в очко ? Просто невероятно .


Я столько ночей пробыл на боевом дежурстве, охраняя ваш мирный секс и сон, что выиграть у меня в карты какой-то американке исключено. Я в картах - Мастер. Все зависит от командира. Мой был непревзойденным картёжником. А вот мой однокашник попал в штаб. В штабе были шахматы и дисциплина. Бросил пить и карты, взялся за ум, стал отличным шахматистом и выдающейся личностью. Две судьбы, две стези. Так распорядился Бог. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 00:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ох і смішні ж зелені хом'яки :)
Долар впав відносно євро майже на 10%, тобто можна було заробити в доларах 3-річний зиск з депозиту, помінявши долари на євро, а тепер навпаки. Зараз вже не так очевидно, куди піде євро-долар. Сподіваюся, буде хоча б невеликий відкат, щоб обміняти залишок доларів
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 00:22

  uaprofi написав:ребята, а евро будет 1.2? или уже разворот?


Будут колебания.
Но умиротворение будет в диапазоне 1,25-1,35.
Это не мой прогноз.
Это так решил Планировщик.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 00:54

Ну дела )) Рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз по кредитному рейтингу США c AAA Stable до AAA Negative

Fitch revises U.S. outlook to 'negative' from 'stable'; affirms AAA rating
https://www.reuters.com/article/us-unit ... 4W33B?il=0
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 01:10

  75stasstas75 написав:uaprofi
разворот, что вполне ожидаемо


хорошо бы дойти к паритету...
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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