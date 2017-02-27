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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6125612661276128

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 225
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
111
Ніяких змін не очікую
16%
36
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 05:24

uaprofi
паритет маловероятен, хотя...
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 05:28

Libo
1.125-1.135 - так точнее.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 05:53

  somilitark написав:После кратного девала 2015-го года это наихудшие показатели для гривны, по сути дела в поддержку курса гривны и для ублажения нерезов слили почти 3 ярда зелени.
Но ничего,наберем ещё под 7.3 годовых,пока петляем,до выборов всё будет зе, а вот дальше будет цікаво)))


в 2015 году м1\звр было около 50-60. А сейчас 30.
Амвросий
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  #<1 ... 6125612661276128
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