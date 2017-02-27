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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 сер, 2020 05:24
uaprofi
паритет маловероятен, хотя...
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75stasstas75
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Додано: Суб 01 сер, 2020 05:28
Libo
1.125-1.135 - так точнее.
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75stasstas75
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Додано: Суб 01 сер, 2020 05:53
somilitark написав:
После кратного девала 2015-го года это наихудшие показатели для гривны, по сути дела в поддержку курса гривны и для ублажения нерезов слили почти 3 ярда зелени.
Но ничего,наберем ещё под 7.3 годовых,пока петляем,до выборов всё будет зе, а вот дальше будет цікаво)))
в 2015 году м1\звр было около 50-60. А сейчас 30.
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Амвросий
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