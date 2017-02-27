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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6125612661276128

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 226
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
112
Ніяких змін не очікую
16%
36
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 05:24

uaprofi
паритет маловероятен, хотя...
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 05:28

Libo
1.125-1.135 - так точнее.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 05:53

  somilitark написав:После кратного девала 2015-го года это наихудшие показатели для гривны, по сути дела в поддержку курса гривны и для ублажения нерезов слили почти 3 ярда зелени.
Но ничего,наберем ещё под 7.3 годовых,пока петляем,до выборов всё будет зе, а вот дальше будет цікаво)))


в 2015 году м1\звр было около 50-60. А сейчас 30.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 08:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

с 1 августа вступает в силу новый формат адаптивного карантина, утвержденный правительством 22 июля. Новые ограничения начнут действовать с понедельника, 3 августа.

Об этом в пятницу, 31 июля, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

Красная зона - все ограничения "оранжевой зоны", а также запрет на работу общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность кафе, ресторанов и ТРЦ:

Луцк;
Тернополь;
Кицманский район Черновицкой области.
Оранжевая зона - все ограничения "желтой зоны", а также запрет на работу развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей:
Луцкий и Любешовский районы Волынской области;
Ивано-Франковск, Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
Львов, Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области;
Бучачский район, Бережаны Тернопольской области.

Также Министерство образования будет рекомендовать, чтобы по решению родительских комитетов и учителей классы переходили на смешанную форму обучения. Это позволит уменьшить число учеников в классе.

"Сегодня в школу идут одни дети, а завтра - другие, то есть сегодня одни работают с использованием дистанционных технологий, а завтра – другие", - пояснила этот момент замминистра Любомира Мандзий.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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