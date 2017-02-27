uaprofi
паритет маловероятен, хотя...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 сер, 2020 05:53
в 2015 году м1\звр было около 50-60. А сейчас 30.
Додано: Суб 01 сер, 2020 08:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
с 1 августа вступает в силу новый формат адаптивного карантина, утвержденный правительством 22 июля. Новые ограничения начнут действовать с понедельника, 3 августа.
Об этом в пятницу, 31 июля, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.
Красная зона - все ограничения "оранжевой зоны", а также запрет на работу общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность кафе, ресторанов и ТРЦ:
Луцк;
Тернополь;
Кицманский район Черновицкой области.
Оранжевая зона - все ограничения "желтой зоны", а также запрет на работу развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей:
Луцкий и Любешовский районы Волынской области;
Ивано-Франковск, Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
Львов, Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области;
Бучачский район, Бережаны Тернопольской области.
Также Министерство образования будет рекомендовать, чтобы по решению родительских комитетов и учителей классы переходили на смешанную форму обучения. Это позволит уменьшить число учеников в классе.
"Сегодня в школу идут одни дети, а завтра - другие, то есть сегодня одни работают с использованием дистанционных технологий, а завтра – другие", - пояснила этот момент замминистра Любомира Мандзий.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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