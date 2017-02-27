Додано: Суб 01 сер, 2020 08:21

с 1 августа вступает в силу новый формат адаптивного карантина, утвержденный правительством 22 июля. Новые ограничения начнут действовать с понедельника, 3 августа.



Об этом в пятницу, 31 июля, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.



Красная зона - все ограничения "оранжевой зоны", а также запрет на работу общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность кафе, ресторанов и ТРЦ:



Луцк;

Тернополь;

Кицманский район Черновицкой области.

Оранжевая зона - все ограничения "желтой зоны", а также запрет на работу развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей:

Луцкий и Любешовский районы Волынской области;

Ивано-Франковск, Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

Львов, Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области;

Бучачский район, Бережаны Тернопольской области.



Также Министерство образования будет рекомендовать, чтобы по решению родительских комитетов и учителей классы переходили на смешанную форму обучения. Это позволит уменьшить число учеников в классе.



"Сегодня в школу идут одни дети, а завтра - другие, то есть сегодня одни работают с использованием дистанционных технологий, а завтра – другие", - пояснила этот момент замминистра Любомира Мандзий.

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