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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6125612661276128

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 226
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
112
Ніяких змін не очікую
16%
36
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 05:24

uaprofi
паритет маловероятен, хотя...
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 05:28

Libo
1.125-1.135 - так точнее.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 05:53

  somilitark написав:После кратного девала 2015-го года это наихудшие показатели для гривны, по сути дела в поддержку курса гривны и для ублажения нерезов слили почти 3 ярда зелени.
Но ничего,наберем ещё под 7.3 годовых,пока петляем,до выборов всё будет зе, а вот дальше будет цікаво)))


в 2015 году м1\звр было около 50-60. А сейчас 30.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 08:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

с 1 августа вступает в силу новый формат адаптивного карантина, утвержденный правительством 22 июля. Новые ограничения начнут действовать с понедельника, 3 августа.

Об этом в пятницу, 31 июля, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

Красная зона - все ограничения "оранжевой зоны", а также запрет на работу общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность кафе, ресторанов и ТРЦ:

Луцк;
Тернополь;
Кицманский район Черновицкой области.
Оранжевая зона - все ограничения "желтой зоны", а также запрет на работу развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей:
Луцкий и Любешовский районы Волынской области;
Ивано-Франковск, Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
Львов, Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области;
Бучачский район, Бережаны Тернопольской области.

Также Министерство образования будет рекомендовать, чтобы по решению родительских комитетов и учителей классы переходили на смешанную форму обучения. Это позволит уменьшить число учеников в классе.

"Сегодня в школу идут одни дети, а завтра - другие, то есть сегодня одни работают с использованием дистанционных технологий, а завтра – другие", - пояснила этот момент замминистра Любомира Мандзий.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 10:24

Таке дилетантське питання:
чи можуть США, навіть гіпотетично, оголосити дефолт?
Якщо так - то на яке співвідношення долар/євро та гривня/долар можна буде очікувати?
asteriks
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 10:28

  asteriks написав:Таке дилетантське питання:
чи можуть США, навіть гіпотетично, оголосити дефолт?
Якщо так - то на яке співвідношення долар/євро та гривня/долар можна буде очікувати?
Гіпотетично - можуть, але, на щастя, там не Зеленський при владі, тому практично -ні!//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 10:36

Курс карася©))

У чарівному місті Лева 53/62
І рибка клює, але вже за межами міста :D
Зображення
Вводжу і запатентовую :D тут новий термін "курс карася" :D який буде означати, що на моменті невідомо, куди саме піде курс - вгору/вниз?
Тож думаю, що на понеділок, якраз має бути "курс карася" ;)

Гарного дня!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 10:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:По традиції - сьогодні маємо трохи підрости


ошибочка вийшла (маніпуляції, вірніше)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 10:54

  greenozon написав:
  Долярчик написав:По традиції - сьогодні маємо трохи підрости


ошибочка вийшла (маніпуляції, вірніше)

Ну от - курс карася! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 10:56

Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:"Сегодня в школу идут одни дети, а завтра - другие, то есть сегодня одни работают с использованием дистанционных технологий, а завтра – другие", - пояснила этот момент замминистра Любомира Мандзий.

Учителей в 2 раза больше будет? С 2 раза меньшей зарплатой? Или дистанционное обучение по ночам, поскольку днем учитель проводит уроки в классе?
Luk_v
 
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