uaprofi
паритет маловероятен, хотя...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 сер, 2020 05:53
в 2015 году м1\звр было около 50-60. А сейчас 30.
Додано: Суб 01 сер, 2020 08:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
с 1 августа вступает в силу новый формат адаптивного карантина, утвержденный правительством 22 июля. Новые ограничения начнут действовать с понедельника, 3 августа.
Об этом в пятницу, 31 июля, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.
Красная зона - все ограничения "оранжевой зоны", а также запрет на работу общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность кафе, ресторанов и ТРЦ:
Луцк;
Тернополь;
Кицманский район Черновицкой области.
Оранжевая зона - все ограничения "желтой зоны", а также запрет на работу развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей:
Луцкий и Любешовский районы Волынской области;
Ивано-Франковск, Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
Львов, Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области;
Бучачский район, Бережаны Тернопольской области.
Также Министерство образования будет рекомендовать, чтобы по решению родительских комитетов и учителей классы переходили на смешанную форму обучения. Это позволит уменьшить число учеников в классе.
"Сегодня в школу идут одни дети, а завтра - другие, то есть сегодня одни работают с использованием дистанционных технологий, а завтра – другие", - пояснила этот момент замминистра Любомира Мандзий.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 01 сер, 2020 10:24
Таке дилетантське питання:
чи можуть США, навіть гіпотетично, оголосити дефолт?
Якщо так - то на яке співвідношення долар/євро та гривня/долар можна буде очікувати?
Додано: Суб 01 сер, 2020 10:28
Гіпотетично - можуть, але, на щастя, там не Зеленський при владі, тому практично -ні!//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Суб 01 сер, 2020 10:36
Курс карася©))
У чарівному місті Лева 53/62
І рибка клює, але вже за межами міста
Вводжу і запатентовую тут новий термін "курс карася" який буде означати, що на моменті невідомо, куди саме піде курс - вгору/вниз?
Тож думаю, що на понеділок, якраз має бути "курс карася"
Гарного дня!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 01 сер, 2020 10:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 01 сер, 2020 10:54
Ну от - курс карася!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 01 сер, 2020 10:56
Валютный рынок в контексте ДС
Учителей в 2 раза больше будет? С 2 раза меньшей зарплатой? Или дистанционное обучение по ночам, поскольку днем учитель проводит уроки в классе?
|