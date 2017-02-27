Luk_v написав:
Учителей в 2 раза больше будет? С 2 раза меньшей зарплатой? Или дистанционное обучение по ночам, поскольку днем учитель проводит уроки в классе?
Так буде, умовно, 10 вчителів "виступати" по тєлєку для всієї України!
ДумайТЕ
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 сер, 2020 11:12
Так буде, умовно, 10 вчителів "виступати" по тєлєку для всієї України!
ДумайТЕ
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 01 сер, 2020 11:22
Додано: Суб 01 сер, 2020 11:31
На правах вихідного - офтоп))
Якщо курс доляра найближчим часом нирне під 27 - то цей скріншот потрібно буде прибити на вході форуму!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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