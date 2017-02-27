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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6126612761286129

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 226
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
112
Ніяких змін не очікую
16%
36
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:12

  Luk_v написав:
  vitaliian написав:"Сегодня в школу идут одни дети, а завтра - другие, то есть сегодня одни работают с использованием дистанционных технологий, а завтра – другие", - пояснила этот момент замминистра Любомира Мандзий.

Учителей в 2 раза больше будет? С 2 раза меньшей зарплатой? Или дистанционное обучение по ночам, поскольку днем учитель проводит уроки в классе?

Так буде, умовно, 10 вчителів "виступати" по тєлєку для всієї України! :idea:
ДумайТЕ :wink: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:22

  kmm3 написав:Ох і смішні ж зелені хом'яки :)
Долар впав відносно євро майже на 10%, тобто можна було заробити в доларах 3-річний зиск з депозиту,

Заробити В ДОЛАРАХ ?.. ви ж кажете, що це смішно. Чи ні ? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:31

На правах вихідного - офтоп))

Якщо курс доляра найближчим часом нирне під 27 - то цей скріншот потрібно буде прибити на вході форуму! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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