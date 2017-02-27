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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6127612861296130>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 226
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
112
Ніяких змін не очікую
16%
36
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:12

  Luk_v написав:
  vitaliian написав:"Сегодня в школу идут одни дети, а завтра - другие, то есть сегодня одни работают с использованием дистанционных технологий, а завтра – другие", - пояснила этот момент замминистра Любомира Мандзий.

Учителей в 2 раза больше будет? С 2 раза меньшей зарплатой? Или дистанционное обучение по ночам, поскольку днем учитель проводит уроки в классе?

Так буде, умовно, 10 вчителів "виступати" по тєлєку для всієї України! :idea:
ДумайТЕ :wink: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:22

  kmm3 написав:Ох і смішні ж зелені хом'яки :)
Долар впав відносно євро майже на 10%, тобто можна було заробити в доларах 3-річний зиск з депозиту,

Заробити В ДОЛАРАХ ?.. ви ж кажете, що це смішно. Чи ні ? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:31

На правах вихідного - офтоп))

Якщо курс доляра найближчим часом нирне під 27 - то цей скріншот потрібно буде прибити на вході форуму! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:14

  zРадио написав:
  freeze написав:На днях Джо Байден заявил, что Федеральная резервная система (по сути центробанк США) должна бороться с расовым неравенством, используя свои монетарные и регуляторные инструменты. Соответствующее статью опубликовала Financial Times.


Если говорить прямо, то он предложил доплачивать цветным просто за то, что они такие, и, якобы, вследствие того, что белые обязаны своим богатством многовековым недоплатам цветным. Это уже не предвыборный популизм, это расизм в отношении белых :oops:

Предвыборная шняга.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:17

  ihorsic написав:Ну как вам пике евро???

Редко бывает безостановочный рост.Коррекция обычное дело.
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:18

  75stasstas75 написав:uaprofi
разворот, что вполне ожидаемо

Судя по СОТ-отчетам коррекция ИМХО :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:20

  Luk_v написав:
  vitaliian написав:"Сегодня в школу идут одни дети, а завтра - другие, то есть сегодня одни работают с использованием дистанционных технологий, а завтра – другие", - пояснила этот момент замминистра Любомира Мандзий.

Учителей в 2 раза больше будет? С 2 раза меньшей зарплатой? Или дистанционное обучение по ночам, поскольку днем учитель проводит уроки в классе?

Тоже об этом сразу подумал, походу де билы там в министерстве. :(
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:21

  asti написав:
  asteriks написав:Таке дилетантське питання:
чи можуть США, навіть гіпотетично, оголосити дефолт?
Якщо так - то на яке співвідношення долар/євро та гривня/долар можна буде очікувати?
Гіпотетично - можуть, але, на щастя, там не Зеленський при владі, тому практично -ні!//)

Почти,там бизнес-зеленский.Что за эпидемия тупости....
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:02

  Долярчик написав:Якщо курс доляра найближчим часом нирне під 27 - то цей скріншот потрібно буде прибити на вході форуму! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Зображення

"Шановний",може досить закидувати через n-сторінок форуму скріни ваших депо і верзти дурниці ганьблячи славетне місто Львів.
P.S.Але судячи із настирливих підписів про "закінчення війни" це патологія...
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Так буде, умовно, 10 вчителів "виступати" по тєлєку для всієї України!
ДумайТЕ
хватит уже думаТЬ. займитесь чем то полезным.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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