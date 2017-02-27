Цим?
п. с. (для усіх форумчан)
Прикро, що більшість тутешніх форумчан просто в упор не помічають мої смайликів!
Ну ПРИКОЛЮЮСЬ Я, ПРИКОЛЮЮСЬ!
Стібаюсь, тролю і т. п.
До моїх 99% дописів не потрібно ставитись серйозно!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 сер, 2020 15:33
За крок до перевороту думок! ©
Цим?
п. с. (для усіх форумчан)
Прикро, що більшість тутешніх форумчан просто в упор не помічають мої смайликів!
Ну ПРИКОЛЮЮСЬ Я, ПРИКОЛЮЮСЬ!
Стібаюсь, тролю і т. п.
До моїх 99% дописів не потрібно ставитись серйозно!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 01 сер, 2020 15:40
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