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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6127612861296130

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 226
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
112
Ніяких змін не очікую
16%
36
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 15:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  2014royal написав:P.S.Але судячи із настирливих підписів про "закінчення війни" це патологія...

А чим погане закінчення війни з відновленням кордонів, як було до 2014р і Криму НАШОГО?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 16:30

Долярчик Самому не стыдно?
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Это просто клоунада.
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 16:43

наличных в обороте вроде как стало больше на 61 млрд с начала года

и это во время карантина. Выходит люди выходят в нал? зачем?
будет ли наличных дро конца года на 100 млрд больше?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 16:45

  uaprofi написав:наличных в обороте вроде как стало больше на 61 млрд с начала года

и это во время карантина. Выходит люди выходят в нал? зачем?
будет ли наличных дро конца года на 100 млрд больше?

запланована емісія на цей рік порядка 220 ярдів, 90...100 уже надруковано
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 16:52

  flyman написав:
  uaprofi написав:наличных в обороте вроде как стало больше на 61 млрд с начала года

и это во время карантина. Выходит люди выходят в нал? зачем?
будет ли наличных дро конца года на 100 млрд больше?

запланована емісія на цей рік порядка 220 ярдів, 90...100 уже надруковано

откуда инфа? пишут же шо чуть больше 61.
если темеже темпами то будет +120млрд
шо не так уж и много
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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