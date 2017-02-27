А чим погане закінчення війни з відновленням кордонів, як було до 2014р і Криму НАШОГО?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 сер, 2020 15:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А чим погане закінчення війни з відновленням кордонів, як було до 2014р і Криму НАШОГО?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 01 сер, 2020 16:30
Долярчик Самому не стыдно?
"До моїх 99% дописів не потрібно ставитись серйозно!"
Это просто клоунада.
Додано: Суб 01 сер, 2020 16:43
наличных в обороте вроде как стало больше на 61 млрд с начала года
и это во время карантина. Выходит люди выходят в нал? зачем?
будет ли наличных дро конца года на 100 млрд больше?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 01 сер, 2020 16:45
запланована емісія на цей рік порядка 220 ярдів, 90...100 уже надруковано
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 01 сер, 2020 16:52
откуда инфа? пишут же шо чуть больше 61.
если темеже темпами то будет +120млрд
шо не так уж и много
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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