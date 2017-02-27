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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6128612961306131>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 227
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
113
Ніяких змін не очікую
16%
36
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 16:30

Долярчик Самому не стыдно?
"До моїх 99% дописів не потрібно ставитись серйозно!"
Это просто клоунада.
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 16:43

наличных в обороте вроде как стало больше на 61 млрд с начала года

и это во время карантина. Выходит люди выходят в нал? зачем?
будет ли наличных дро конца года на 100 млрд больше?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 16:45

  uaprofi написав:наличных в обороте вроде как стало больше на 61 млрд с начала года

и это во время карантина. Выходит люди выходят в нал? зачем?
будет ли наличных дро конца года на 100 млрд больше?

запланована емісія на цей рік порядка 220 ярдів, 90...100 уже надруковано
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 16:52

  flyman написав:
  uaprofi написав:наличных в обороте вроде как стало больше на 61 млрд с начала года

и это во время карантина. Выходит люди выходят в нал? зачем?
будет ли наличных дро конца года на 100 млрд больше?

запланована емісія на цей рік порядка 220 ярдів, 90...100 уже надруковано

откуда инфа? пишут же шо чуть больше 61.
если темеже темпами то будет +120млрд
шо не так уж и много
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 17:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доляр знову нікому не потрібний, сьогодні здавав 6К, то виявляється ПБ вже комісію ввів на обмін (при поповненні універсальної) 0,2 відсотки. Що то за приколи, може таке вже давно, але виглядає що вони не дуже заохочені в зеленому. Ще і курс 27.45. Тому поповнив просто доларову карту. Онлайн обмін зараз 27.5. Ще і дві купюри не прийняла, трохи потерті були. Отакі справи.
Доздав решту в канторі, то курс взагалі 27.4. З яких це пір в онлайні вигідніше?) Я в ці валютні ігри не часто граю, але наскільки пам'ятаю кеш обмін завжди був вигідніше. Останній рік все з ніг до гори перевернули. А почали ще з осені, коли наші валютні гойдалки перестали працювати. Депозити теж порізали як могли, колись тримав на міттєвому під 9%, вже 6... Лишається нерухомість, не бачу більше варіантів) поки не запрацювала іпотека на повну, бо потім і там запізно буде.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 17:39

  uaprofi написав:
  flyman написав:
  uaprofi написав:наличных в обороте вроде как стало больше на 61 млрд с начала года

и это во время карантина. Выходит люди выходят в нал? зачем?
будет ли наличных дро конца года на 100 млрд больше?

запланована емісія на цей рік порядка 220 ярдів, 90...100 уже надруковано

откуда инфа? пишут же шо чуть больше 61.
если темеже темпами то будет +120млрд
шо не так уж и много

+83 млрд грн с начала года по 1 июля или +20,5%

https://bank.gov.ua/files/3.1-Monetary_Statistics.xlsx
раздел 2.3, столбец "готівкові кошти випущені в обіг" - те деньги (нал, безнал) которые реально в обороте ходят.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 17:44

  sailed написав:Доляр знову нікому не потрібний, сьогодні здавав 6К, то виявляється ПБ вже комісію ввів на обмін (при поповненні універсальної) 0,2 відсотки. Що то за приколи, може таке вже давно, але виглядає що вони не дуже заохочені в зеленому. Ще і курс 27.45. Тому поповнив просто доларову карту. Онлайн обмін зараз 27.5. Ще і дві купюри не прийняла, трохи потерті були. Отакі справи.

А продажа онлайн у них 27.855 :shock:
Т.е. и продавать не хотят.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 17:54

  Starikan написав:
  sailed написав:Доляр знову нікому не потрібний, сьогодні здавав 6К, то виявляється ПБ вже комісію ввів на обмін (при поповненні універсальної) 0,2 відсотки. Що то за приколи, може таке вже давно, але виглядає що вони не дуже заохочені в зеленому. Ще і курс 27.45. Тому поповнив просто доларову карту. Онлайн обмін зараз 27.5. Ще і дві купюри не прийняла, трохи потерті були. Отакі справи.

А продажа онлайн у них 27.855 :shock:
Т.е. и продавать не хотят.

Певно самі не знають що далі чекати від зеленого :)
sailed
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 17:59

  sailed написав:
  Starikan написав:
  sailed написав:Доляр знову нікому не потрібний, сьогодні здавав 6К, то виявляється ПБ вже комісію ввів на обмін (при поповненні універсальної) 0,2 відсотки. Що то за приколи, може таке вже давно, але виглядає що вони не дуже заохочені в зеленому. Ще і курс 27.45. Тому поповнив просто доларову карту. Онлайн обмін зараз 27.5. Ще і дві купюри не прийняла, трохи потерті були. Отакі справи.

А продажа онлайн у них 27.855 :shock:
Т.е. и продавать не хотят.

Певно самі не знають що далі чекати від зеленого :)

Приват все обложил комиссиями......
СЭП в госказначейство 1%...было 3 гривны :?
komant733
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:25

  Starikan написав:
  sailed написав:Доляр знову нікому не потрібний, сьогодні здавав 6К, то виявляється ПБ вже комісію ввів на обмін (при поповненні універсальної) 0,2 відсотки. Що то за приколи, може таке вже давно, але виглядає що вони не дуже заохочені в зеленому. Ще і курс 27.45. Тому поповнив просто доларову карту. Онлайн обмін зараз 27.5. Ще і дві купюри не прийняла, трохи потерті були. Отакі справи.

А продажа онлайн у них 27.855 :shock:
Т.е. и продавать не хотят.


Приват это такой же колхоз как Ощад. В ощаде тоже идиотский валютный департамент со спредами 50 коп даже в спокойные времена. Сделаю предположение, что эти колхозные банки живут далеко не с розницы, а с овгз-пирамиды и бюджетного подсоса. Потому просто ставят маржевый барьер, чтобы избавиться от оленей. В Укргазе ситуация намного лучше.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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