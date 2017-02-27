Доляр знову нікому не потрібний, сьогодні здавав 6К, то виявляється ПБ вже комісію ввів на обмін (при поповненні універсальної) 0,2 відсотки. Що то за приколи, може таке вже давно, але виглядає що вони не дуже заохочені в зеленому. Ще і курс 27.45. Тому поповнив просто доларову карту. Онлайн обмін зараз 27.5. Ще і дві купюри не прийняла, трохи потерті були. Отакі справи. Доздав решту в канторі, то курс взагалі 27.4. З яких це пір в онлайні вигідніше?) Я в ці валютні ігри не часто граю, але наскільки пам'ятаю кеш обмін завжди був вигідніше. Останній рік все з ніг до гори перевернули. А почали ще з осені, коли наші валютні гойдалки перестали працювати. Депозити теж порізали як могли, колись тримав на міттєвому під 9%, вже 6... Лишається нерухомість, не бачу більше варіантів) поки не запрацювала іпотека на повну, бо потім і там запізно буде.
sailed написав:Доляр знову нікому не потрібний, сьогодні здавав 6К, то виявляється ПБ вже комісію ввів на обмін (при поповненні універсальної) 0,2 відсотки. Що то за приколи, може таке вже давно, але виглядає що вони не дуже заохочені в зеленому. Ще і курс 27.45. Тому поповнив просто доларову карту. Онлайн обмін зараз 27.5. Ще і дві купюри не прийняла, трохи потерті були. Отакі справи.
А продажа онлайн у них 27.855 Т.е. и продавать не хотят.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
sailed написав:Доляр знову нікому не потрібний, сьогодні здавав 6К, то виявляється ПБ вже комісію ввів на обмін (при поповненні універсальної) 0,2 відсотки. Що то за приколи, може таке вже давно, але виглядає що вони не дуже заохочені в зеленому. Ще і курс 27.45. Тому поповнив просто доларову карту. Онлайн обмін зараз 27.5. Ще і дві купюри не прийняла, трохи потерті були. Отакі справи.
А продажа онлайн у них 27.855 Т.е. и продавать не хотят.
sailed написав:Доляр знову нікому не потрібний, сьогодні здавав 6К, то виявляється ПБ вже комісію ввів на обмін (при поповненні універсальної) 0,2 відсотки. Що то за приколи, може таке вже давно, але виглядає що вони не дуже заохочені в зеленому. Ще і курс 27.45. Тому поповнив просто доларову карту. Онлайн обмін зараз 27.5. Ще і дві купюри не прийняла, трохи потерті були. Отакі справи.
А продажа онлайн у них 27.855 Т.е. и продавать не хотят.
Певно самі не знають що далі чекати від зеленого
Приват все обложил комиссиями...... СЭП в госказначейство 1%...было 3 гривны
sailed написав:Доляр знову нікому не потрібний, сьогодні здавав 6К, то виявляється ПБ вже комісію ввів на обмін (при поповненні універсальної) 0,2 відсотки. Що то за приколи, може таке вже давно, але виглядає що вони не дуже заохочені в зеленому. Ще і курс 27.45. Тому поповнив просто доларову карту. Онлайн обмін зараз 27.5. Ще і дві купюри не прийняла, трохи потерті були. Отакі справи.
А продажа онлайн у них 27.855 Т.е. и продавать не хотят.
Приват это такой же колхоз как Ощад. В ощаде тоже идиотский валютный департамент со спредами 50 коп даже в спокойные времена. Сделаю предположение, что эти колхозные банки живут далеко не с розницы, а с овгз-пирамиды и бюджетного подсоса. Потому просто ставят маржевый барьер, чтобы избавиться от оленей. В Укргазе ситуация намного лучше.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.