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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6128612961306131

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 227
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
113
Ніяких змін не очікую
16%
36
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:26

  komant733 написав:СЭП в госказначейство 1%...было 3 гривны :?

Говорят, с Привата можно платить за коммуналку без комиссии, где это? На сайте ГИОЦа там приличная комиссия всем, кроме владельцев картки киянина.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:27

  sailed написав:Доляр знову нікому не потрібний, сьогодні здавав 6К, то виявляється ПБ вже комісію ввів на обмін (при поповненні універсальної) 0,2 відсотки. Що то за приколи, може таке вже давно, але виглядає що вони не дуже заохочені в зеленому. Ще і курс 27.45. Тому поповнив просто доларову карту. Онлайн обмін зараз 27.5. Ще і дві купюри не прийняла, трохи потерті були. Отакі справи.
Доздав решту в канторі, то курс взагалі 27.4. З яких це пір в онлайні вигідніше?) Я в ці валютні ігри не часто граю, але наскільки пам'ятаю кеш обмін завжди був вигідніше. Останній рік все з ніг до гори перевернули. А почали ще з осені, коли наші валютні гойдалки перестали працювати. Депозити теж порізали як могли, колись тримав на міттєвому під 9%, вже 6... Лишається нерухомість, не бачу більше варіантів) поки не запрацювала іпотека на повну, бо потім і там запізно буде.

При отсутствии карты 0,2 відсотки
ROLF
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:48

За липень ціни на АЗС зросли на 1-2,5 гривні
https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/1/663614/
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 19:06

  hxbbgaf написав:
  komant733 написав:СЭП в госказначейство 1%...было 3 гривны :?

Говорят, с Привата можно платить за коммуналку без комиссии, где это? На сайте ГИОЦа там приличная комиссия всем, кроме владельцев картки киянина.

еще кто то пользуется картами примата? с моно 100% без комиссий если что
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 19:07

  hxbbgaf написав:
  komant733 написав:СЭП в госказначейство 1%...было 3 гривны :?

Говорят, с Привата можно платить за коммуналку без комиссии, где это? На сайте ГИОЦа там приличная комиссия всем, кроме владельцев картки киянина.



платежи по реквизитам в приват24.

комиссия есть но в размере 1-2 гривны.
komant733
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 19:11

  komant733 написав:
  hxbbgaf написав:Говорят, с Привата можно платить за коммуналку без комиссии, где это? На сайте ГИОЦа там приличная комиссия всем, кроме владельцев картки киянина.

комиссия есть но в размере 1-2 гривны.


Без комісу з пенсійної до 2000 грн/міс в п24.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 19:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:Без комісу з пенсійної до 2000 грн/міс в п24.

а якщо батьки-пенсіонери, то можна через їх пенс. картку платити не їхню комуналку?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 20:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sailed написав:Певно самі не знають що далі чекати від зеленого

"Курс карася"© наліццо :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 20:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:Говорят, с Привата можно платить за коммуналку без комиссии, где это? На сайте ГИОЦа там приличная комиссия всем, кроме владельцев картки киянина.

Я за комуналь завжди проплачую через П24 і переважно без комісії, або комісія 1грн(не знаю, чому інколи так виходить)

А тепер і абанка повідомила, що у них теж комуналь без комісій і, навіть, з КРЕДИТНИХ коштів!
Треба буде спробувати :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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