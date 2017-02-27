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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6129613061316132

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 227
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
113
Ніяких змін не очікую
16%
36
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 20:46

  pesikot написав:Госпидя

На валютной ветке обсуждают, где комиссия за коммуналку меньше

з пенсійної карти :|
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:25

  greenozon написав:
  Ой+ написав:Без комісу з пенсійної до 2000 грн/міс в п24.

а якщо батьки-пенсіонери, то можна через їх пенс. картку платити не їхню комуналку?


Можна.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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