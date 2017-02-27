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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 сер, 2020 20:46
pesikot написав:
Госпидя
На валютной ветке обсуждают, где комиссия за коммуналку меньше
з пенсійної карти
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Суб 01 сер, 2020 21:25
greenozon написав: Ой+ написав:
Без комісу з пенсійної до 2000 грн/міс в п24.
а якщо батьки-пенсіонери, то можна через їх пенс. картку платити не їхню комуналку?
Можна.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 22:05
Видимо, он из них вышел на панике//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Суб 01 сер, 2020 22:49
pesikot написав:
Госпидя
На валютной ветке обсуждают, где комиссия за коммуналку меньше
Наиболее популярная ветка, где лучше - подскажите!
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Додано: Суб 01 сер, 2020 23:02
Ой+ написав: greenozon написав: Ой+ написав:
Без комісу з пенсійної до 2000 грн/міс в п24.
а якщо батьки-пенсіонери, то можна через їх пенс. картку платити не їхню комуналку?
Можна.
и выше 2000 даже кредитными) ,но выгоднее сюдою viewtopic.php?p=5027061#p5027061
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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