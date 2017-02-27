kmm3 написав:Ох і смішні ж зелені хом'яки Долар впав відносно євро майже на 10%, тобто можна було заробити в доларах 3-річний зиск з депозиту,
Заробити В ДОЛАРАХ ?.. ви ж кажете, що це смішно. Чи ні ?
Тут на форумі є категорія людей, які сидять по вуха в доларі і дуже тішаться, коли девальвує гривня. Так от, кількість доларів у них залишається та ж сама, незалежно від курсу гривня/долар. Якщо ці люди вважають своєю базовою валютою долар, то вони не заробили легкі +10% до своїх доларів, якщо б обміняли свої долари на євро, а тепер знову на долари. В той же час, люди, в яких базовою валютою є євро, тепер у роздумах - обміняти євро на долари з надією, що євро/долар трохи впаде, щоб потім відкупити більше євро. Насправді з такими наднизькими ставками за валютними депозитами на обміні напевно вдасться заробити більше. Хоча нерви для цього треба мати міцні
vitaliian написав:с 1 августа вступает в силу новый формат адаптивного карантина, утвержденный правительством 22 июля. Новые ограничения начнут действовать с понедельника, 3 августа.
Об этом в пятницу, 31 июля, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.
Красная зона - все ограничения "оранжевой зоны", а также запрет на работу общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность кафе, ресторанов и ТРЦ:
Луцк; Тернополь; Кицманский район Черновицкой области. Оранжевая зона - все ограничения "желтой зоны", а также запрет на работу развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей: Луцкий и Любешовский районы Волынской области; Ивано-Франковск, Тисменицкий район Ивано-Франковской области; Львов, Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области; Бучачский район, Бережаны Тернопольской области.
Также Министерство образования будет рекомендовать, чтобы по решению родительских комитетов и учителей классы переходили на смешанную форму обучения. Это позволит уменьшить число учеников в классе.
"Сегодня в школу идут одни дети, а завтра - другие, то есть сегодня одни работают с использованием дистанционных технологий, а завтра – другие", - пояснила этот момент замминистра Любомира Мандзий.
вот же ж странная власть , придумали какие-то 4 показателя и начали ими манипулировать .... не могут ( не хотят?) закрыть Киев и Львов хотя их по логике надо закрывать в первую очередь !
Ляшко ответил, что зеленая, желтая, оранжевая или красная зоны определяются по 4 национальными показателями, которые исчисляются за 5 дней подряд. Прямая речь Ляшко: "Потому Киев сегодня – в зеленой зоне, потому что нет превышения 5 дней подряд". Напомним: Львов и три района Львовской области – в "оранжевой" зоне, а Киев – в "зеленой", хотя они являются лидерами по приросту новых больных коронавирусной болезнью в последний месяц.
kmm3 написав:Ох і смішні ж зелені хом'яки Долар впав відносно євро майже на 10%, тобто можна було заробити в доларах 3-річний зиск з депозиту,
Заробити В ДОЛАРАХ ?.. ви ж кажете, що це смішно. Чи ні ?
Тут на форумі є категорія людей, які сидять по вуха в доларі і дуже тішаться, коли девальвує гривня. Так от, кількість доларів у них залишається та ж сама, незалежно від курсу гривня/долар. Якщо ці люди вважають своєю базовою валютою долар, то вони не заробили легкі +10% до своїх доларів, якщо б обміняли свої долари на євро, а тепер знову на долари. В той же час, люди, в яких базовою валютою є євро, тепер у роздумах - обміняти євро на долари з надією, що євро/долар трохи впаде, щоб потім відкупити більше євро. Насправді з такими наднизькими ставками за валютними депозитами на обміні напевно вдасться заробити більше. Хоча нерви для цього треба мати міцні
да. а то что можно было купить эвро где-то 3 года назад по этому же курсу что сейчас или чуть ниже в надежде заробити легкі 10% и выйти в ноль только сейчас (и то если нервы крепкие) - то такое, мелочи жизни. А ведь при негативном для эвропатриотов сценарии можно было еще и нарваться на паритет. Ключевое здесь