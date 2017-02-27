Додано: Нед 02 сер, 2020 00:32

vitaliian написав: с 1 августа вступает в силу новый формат адаптивного карантина, утвержденный правительством 22 июля. Новые ограничения начнут действовать с понедельника, 3 августа.



Об этом в пятницу, 31 июля, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.



Красная зона - все ограничения "оранжевой зоны", а также запрет на работу общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность кафе, ресторанов и ТРЦ:



Луцк;

Тернополь;

Кицманский район Черновицкой области.

Оранжевая зона - все ограничения "желтой зоны", а также запрет на работу развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей:

Луцкий и Любешовский районы Волынской области;

Ивано-Франковск, Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

Львов, Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области;

Бучачский район, Бережаны Тернопольской области.



Также Министерство образования будет рекомендовать, чтобы по решению родительских комитетов и учителей классы переходили на смешанную форму обучения. Это позволит уменьшить число учеников в классе.



"Сегодня в школу идут одни дети, а завтра - другие, то есть сегодня одни работают с использованием дистанционных технологий, а завтра – другие", - пояснила этот момент замминистра Любомира Мандзий. с 1 августа вступает в силу новый формат адаптивного карантина, утвержденный правительством 22 июля. Новые ограничения начнут действовать с понедельника, 3 августа.Об этом в пятницу, 31 июля, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.Луцк;Тернополь;Кицманский район Черновицкой области.Оранжевая зона - все ограничения "желтой зоны", а также запрет на работу развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей:Луцкий и Любешовский районы Волынской области;Ивано-Франковск, Тисменицкий район Ивано-Франковской области;Львов, Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области;Бучачский район, Бережаны Тернопольской области.Также Министерство образования будет рекомендовать, чтобы по решению родительских комитетов и учителей классы переходили на смешанную форму обучения. Это позволит уменьшить число учеников в классе."Сегодня в школу идут одни дети, а завтра - другие, то есть сегодня одни работают с использованием дистанционных технологий, а завтра – другие", - пояснила этот момент замминистра Любомира Мандзий.

Ляшко ответил, что зеленая, желтая, оранжевая или красная зоны определяются по 4 национальными показателями, которые исчисляются за 5 дней подряд.

Прямая речь Ляшко: "Потому Киев сегодня – в зеленой зоне, потому что нет превышения 5 дней подряд".

Напомним: Львов и три района Львовской области – в "оранжевой" зоне, а Киев – в "зеленой", хотя они являются лидерами по приросту новых больных коронавирусной болезнью в последний месяц.

jump написав: За липень ціни на АЗС зросли на 1-2,5 гривні

https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/1/663614/ За липень ціни на АЗС зросли на 1-2,5 гривні

Украина вошла в ТОП-3 европейских стран, где бензин за год подешевел больше всего

vitaliian написав: hxbbgaf написав: komant733 написав: СЭП в госказначейство 1%...было 3 гривны СЭП в госказначейство 1%...было 3 гривны

Говорят, с Привата можно платить за коммуналку без комиссии, где это? На сайте ГИОЦа там приличная комиссия всем, кроме владельцев картки киянина. Говорят, с Привата можно платить за коммуналку без комиссии, где это? На сайте ГИОЦа там приличная комиссия всем, кроме владельцев картки киянина.

еще кто то пользуется картами примата? с моно 100% без комиссий если что еще кто то пользуется картами примата? с моно 100% без комиссий если что

вот же ж странная власть , придумали какие-то 4 показателя и начали ими манипулировать .... не могут ( не хотят?) закрыть Киев и Львов хотя их по логике надо закрывать в первую очередь !вы не находите это не логичным ?============================кто врет ? или как это соотнести ?================очень редко в некоторых онлайн магазинах ( розетка к примеру) оплата частями у привата больше частей чем у моно