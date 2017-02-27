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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6130613161326133>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 229
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
114
Ніяких змін не очікую
16%
37
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 20:46

  pesikot написав:Госпидя

На валютной ветке обсуждают, где комиссия за коммуналку меньше

з пенсійної карти :|
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:25

  greenozon написав:
  Ой+ написав:Без комісу з пенсійної до 2000 грн/міс в п24.

а якщо батьки-пенсіонери, то можна через їх пенс. картку платити не їхню комуналку?


Можна.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:05

  UA написав:Сотрудник компании держателя гривневых ОВГЗ нагнетает панику?
https://nv.ua/opinion/dollar-kurs-poche ... IfC9gZVjzk
Видимо, он из них вышел на панике//) ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:49

  pesikot написав:Госпидя
На валютной ветке обсуждают, где комиссия за коммуналку меньше

Наиболее популярная ветка, где лучше - подскажите!
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:02

  Ой+ написав:
  greenozon написав:
  Ой+ написав:Без комісу з пенсійної до 2000 грн/міс в п24.

а якщо батьки-пенсіонери, то можна через їх пенс. картку платити не їхню комуналку?


Можна.

и выше 2000 даже кредитными) ,но выгоднее сюдою viewtopic.php?p=5027061#p5027061
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:08

  sergey_sryvkin написав:
  kmm3 написав:Ох і смішні ж зелені хом'яки :)
Долар впав відносно євро майже на 10%, тобто можна було заробити в доларах 3-річний зиск з депозиту,

Заробити В ДОЛАРАХ ?.. ви ж кажете, що це смішно. Чи ні ? :)


Тут на форумі є категорія людей, які сидять по вуха в доларі і дуже тішаться, коли девальвує гривня. Так от, кількість доларів у них залишається та ж сама, незалежно від курсу гривня/долар.
Якщо ці люди вважають своєю базовою валютою долар, то вони не заробили легкі +10% до своїх доларів, якщо б обміняли свої долари на євро, а тепер знову на долари.
В той же час, люди, в яких базовою валютою є євро, тепер у роздумах - обміняти євро на долари з надією, що євро/долар трохи впаде, щоб потім відкупити більше євро.
Насправді з такими наднизькими ставками за валютними депозитами на обміні напевно вдасться заробити більше. Хоча нерви для цього треба мати міцні
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:32

  vitaliian написав:с 1 августа вступает в силу новый формат адаптивного карантина, утвержденный правительством 22 июля. Новые ограничения начнут действовать с понедельника, 3 августа.

Об этом в пятницу, 31 июля, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

Красная зона - все ограничения "оранжевой зоны", а также запрет на работу общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность кафе, ресторанов и ТРЦ:

Луцк;
Тернополь;
Кицманский район Черновицкой области.
Оранжевая зона - все ограничения "желтой зоны", а также запрет на работу развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей:
Луцкий и Любешовский районы Волынской области;
Ивано-Франковск, Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
Львов, Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области;
Бучачский район, Бережаны Тернопольской области.

Также Министерство образования будет рекомендовать, чтобы по решению родительских комитетов и учителей классы переходили на смешанную форму обучения. Это позволит уменьшить число учеников в классе.

"Сегодня в школу идут одни дети, а завтра - другие, то есть сегодня одни работают с использованием дистанционных технологий, а завтра – другие", - пояснила этот момент замминистра Любомира Мандзий.

вот же ж странная власть , придумали какие-то 4 показателя и начали ими манипулировать .... не могут ( не хотят?) закрыть Киев и Львов хотя их по логике надо закрывать в первую очередь !
Ляшко ответил, что зеленая, желтая, оранжевая или красная зоны определяются по 4 национальными показателями, которые исчисляются за 5 дней подряд.
Прямая речь Ляшко: "Потому Киев сегодня – в зеленой зоне, потому что нет превышения 5 дней подряд".
Напомним: Львов и три района Львовской области – в "оранжевой" зоне, а Киев – в "зеленой", хотя они являются лидерами по приросту новых больных коронавирусной болезнью в последний месяц.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/1/7261484/ вы не находите это не логичным ? :mrgreen:
============================
  jump написав:За липень ціни на АЗС зросли на 1-2,5 гривні
https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/1/663614/

кто врет ? или как это соотнести ?
https://news.finance.ua/ru/news/-/47546 ... lshe-vsego
Украина вошла в ТОП-3 европейских стран, где бензин за год подешевел больше всего

================
  vitaliian написав:
  hxbbgaf написав:
  komant733 написав:СЭП в госказначейство 1%...было 3 гривны :?

Говорят, с Привата можно платить за коммуналку без комиссии, где это? На сайте ГИОЦа там приличная комиссия всем, кроме владельцев картки киянина.

еще кто то пользуется картами примата? с моно 100% без комиссий если что

очень редко в некоторых онлайн магазинах ( розетка к примеру) оплата частями у привата больше частей чем у моно :(
Востаннє редагувалось yama в Нед 02 сер, 2020 00:48, всього редагувалось 2 разів.
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:44

  pesikot написав:Госпидя

На валютной ветке обсуждают, где комиссия за коммуналку меньше

это говорит об УРОВНЕ валютных менял :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 03:24

  kmm3 написав:
  sergey_sryvkin написав:
  kmm3 написав:Ох і смішні ж зелені хом'яки :)
Долар впав відносно євро майже на 10%, тобто можна було заробити в доларах 3-річний зиск з депозиту,

Заробити В ДОЛАРАХ ?.. ви ж кажете, що це смішно. Чи ні ? :)


Тут на форумі є категорія людей, які сидять по вуха в доларі і дуже тішаться, коли девальвує гривня. Так от, кількість доларів у них залишається та ж сама, незалежно від курсу гривня/долар.
Якщо ці люди вважають своєю базовою валютою долар, то вони не заробили легкі +10% до своїх доларів, якщо б обміняли свої долари на євро, а тепер знову на долари.
В той же час, люди, в яких базовою валютою є євро, тепер у роздумах - обміняти євро на долари з надією, що євро/долар трохи впаде, щоб потім відкупити більше євро.
Насправді з такими наднизькими ставками за валютними депозитами на обміні напевно вдасться заробити більше. Хоча нерви для цього треба мати міцні


да. а то что можно было купить эвро где-то 3 года назад по этому же курсу что сейчас или чуть ниже в надежде заробити легкі 10% и выйти в ноль только сейчас (и то если нервы крепкие) - то такое, мелочи жизни. А ведь при негативном для эвропатриотов сценарии можно было еще и нарваться на паритет. :mrgreen:
Ключевое здесь
нерви для цього треба мати міцні
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 08:43

Доброго ранку, Україно!

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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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