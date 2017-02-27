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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6130613161326133

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 229
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
114
Ніяких змін не очікую
16%
37
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 09:19

В Нацбанке рассказали "Стране", что Рожковой и еще одному члену правления, зампреду по административному и операционному блоку Роману Борисенко, почти сразу предложили написать "по собственному желанию" и покинуть НБУ. Однако они категорически против.

"Рожкова хочет получить политическую защиту, чтобы быть уверенной, что против нее не поднимут пачку уголовных дел, которые открывали в последние годы. Что эта пачка не получит ход. Ее только это беспокоит, а не место в Нацбанке. Его-то она уже потеряла - это понятно. Поэтому она ищет концы и торгуется. А ее деятельность и деятельность других зампредов регулятора сейчас проверяется, идет аудит. Причем говорят, что Шевченко и его люди находят массу нестыковок в отчетности. Так что будут проблемы. Проколы уже подсказывают и помогают выявлять нацбанковцы среднего звена. Доносы идут полным ходом. Это ведь не ставленники Гонтаревой с окладами по 100-200 тысяч грн, это рабочие лошадки, которые получают по 30-40 тысяч гривен - те, что пахали за "золотую молодежь" бывшего правления. Они знают все их косяки и не испытывают к ним большой симпатии", - подчеркнул в интервью "Стране" председатель правления одного из банков на правах анонимности.

В ближайшие недели прогнозируется смена директоров ключевых департаментов в Нацбанке и даже управлений. В ходе замены средних кадров будет оцениваться работа старых зампредов: Дмитрия Сологуба, отвечающего за монетарную политику, конечно же, Катерины Рожковой и упомянутого Романа Борисенко.

Говорят, что если они под давлением не захотят покинуть НБУ, то соответствующее представление подаст сам Кирилл Шевченко - за неудовлетворительную работу.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 09:34

за ВДВ !

  Долярчик написав:Зображення

привет Зображення
Десантура,никто кроме нас!
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 02 сер, 2020 09:43, всього редагувалось 1 раз.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 09:38

  yama написав:
  pesikot написав:Госпидя

На валютной ветке обсуждают, где комиссия за коммуналку меньше

это говорит об УРОВНЕ валютных менял :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Тут висловлюються не тільки професійні міняйли.
І серед мільярдерів є ще не такі приклади економності:
Нафтовий король Джон Пол Гетті, який 30 років тому зі своїми 4 мільярдами доларів вважався найбагатшою людиною на світі, економив на всьому. Наприклад, на своїй віллі він встановив таксофони для гостей, щоб не платити за їхні розмови. https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... -svitu.htm

Або https://publish.com.ua/biznes/naiekonom ... svitu.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 09:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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