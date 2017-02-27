Додано: Нед 02 сер, 2020 09:19

В Нацбанке рассказали "Стране", что Рожковой и еще одному члену правления, зампреду по административному и операционному блоку Роману Борисенко, почти сразу предложили написать "по собственному желанию" и покинуть НБУ. Однако они категорически против.



"Рожкова хочет получить политическую защиту, чтобы быть уверенной, что против нее не поднимут пачку уголовных дел, которые открывали в последние годы. Что эта пачка не получит ход. Ее только это беспокоит, а не место в Нацбанке. Его-то она уже потеряла - это понятно. Поэтому она ищет концы и торгуется. А ее деятельность и деятельность других зампредов регулятора сейчас проверяется, идет аудит. Причем говорят, что Шевченко и его люди находят массу нестыковок в отчетности. Так что будут проблемы. Проколы уже подсказывают и помогают выявлять нацбанковцы среднего звена. Доносы идут полным ходом. Это ведь не ставленники Гонтаревой с окладами по 100-200 тысяч грн, это рабочие лошадки, которые получают по 30-40 тысяч гривен - те, что пахали за "золотую молодежь" бывшего правления. Они знают все их косяки и не испытывают к ним большой симпатии", - подчеркнул в интервью "Стране" председатель правления одного из банков на правах анонимности.



В ближайшие недели прогнозируется смена директоров ключевых департаментов в Нацбанке и даже управлений. В ходе замены средних кадров будет оцениваться работа старых зампредов: Дмитрия Сологуба, отвечающего за монетарную политику, конечно же, Катерины Рожковой и упомянутого Романа Борисенко.



Говорят, что если они под давлением не захотят покинуть НБУ, то соответствующее представление подаст сам Кирилл Шевченко - за неудовлетворительную работу.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.