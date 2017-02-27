В Нацбанке рассказали "Стране", что Рожковой и еще одному члену правления, зампреду по административному и операционному блоку Роману Борисенко, почти сразу предложили написать "по собственному желанию" и покинуть НБУ. Однако они категорически против.
"Рожкова хочет получить политическую защиту, чтобы быть уверенной, что против нее не поднимут пачку уголовных дел, которые открывали в последние годы. Что эта пачка не получит ход. Ее только это беспокоит, а не место в Нацбанке. Его-то она уже потеряла - это понятно. Поэтому она ищет концы и торгуется. А ее деятельность и деятельность других зампредов регулятора сейчас проверяется, идет аудит. Причем говорят, что Шевченко и его люди находят массу нестыковок в отчетности. Так что будут проблемы. Проколы уже подсказывают и помогают выявлять нацбанковцы среднего звена. Доносы идут полным ходом. Это ведь не ставленники Гонтаревой с окладами по 100-200 тысяч грн, это рабочие лошадки, которые получают по 30-40 тысяч гривен - те, что пахали за "золотую молодежь" бывшего правления. Они знают все их косяки и не испытывают к ним большой симпатии", - подчеркнул в интервью "Стране" председатель правления одного из банков на правах анонимности.
В ближайшие недели прогнозируется смена директоров ключевых департаментов в Нацбанке и даже управлений. В ходе замены средних кадров будет оцениваться работа старых зампредов: Дмитрия Сологуба, отвечающего за монетарную политику, конечно же, Катерины Рожковой и упомянутого Романа Борисенко.
Говорят, что если они под давлением не захотят покинуть НБУ, то соответствующее представление подаст сам Кирилл Шевченко - за неудовлетворительную работу.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
На валютной ветке обсуждают, где комиссия за коммуналку меньше
это говорит об УРОВНЕ валютных менял
Тут висловлюються не тільки професійні міняйли. І серед мільярдерів є ще не такі приклади економності:
Нафтовий король Джон Пол Гетті, який 30 років тому зі своїми 4 мільярдами доларів вважався найбагатшою людиною на світі, економив на всьому. Наприклад, на своїй віллі він встановив таксофони для гостей, щоб не платити за їхні розмови. https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... -svitu.htm
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Коридор 28-30 грн/$ – это «осенний» курс, к которому следует готовиться украинцам. Такой прогноз озвучил Алексей Кущ из института GROWFORD, По словам эксперта, дальнейшая судьба валютного рынка Украины будет зависеть от того, какой модели реагирования на кризис отдаст предпочтение руководство страны.
Первая модель, которую описывает Алексей Кущ, предусматривает жесткое монетарное ограничение, сравнимое с тем, что применялось во время Великой депрессии в США: в 1930-х годах в Штатах не было инфляции, а падение цен произошло за счет отсутствия у людей средств. Именно такую модель, по словам аналитика, реализовывал экс-руководитель Нацбанка Яков Смолий.
Эксперт GROWFORD называет нынешнюю курсовую стабильность и низкую инфляцию «результатом разрушения украинской экономики» и говорит, что Украина пребывает в состоянии стабильности «от противного».
Вторая модель, по словам Куща, предусматривает «разогрев» инфляции до 10-15% и девальвацию. В рамках такой «классической» модели реагирования на кризис, по мнению аналитика, необходимо «амортизировать» кризисное влияние на экономику, с помощью бюджетных вливаний стабилизировать социальную систему и «завести» промышленность.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:Коридор 28-30 грн/$ – это «осенний» курс, к которому следует готовиться украинцам. Такой прогноз озвучил Алексей Кущ из института GROWFORD, По словам эксперта, дальнейшая судьба валютного рынка Украины будет зависеть от того, какой модели реагирования на кризис отдаст предпочтение руководство страны.
Первая модель, которую описывает Алексей Кущ, предусматривает жесткое монетарное ограничение, сравнимое с тем, что применялось во время Великой депрессии в США: в 1930-х годах в Штатах не было инфляции, а падение цен произошло за счет отсутствия у людей средств. Именно такую модель, по словам аналитика, реализовывал экс-руководитель Нацбанка Яков Смолий.
Эксперт GROWFORD называет нынешнюю курсовую стабильность и низкую инфляцию «результатом разрушения украинской экономики» и говорит, что Украина пребывает в состоянии стабильности «от противного».
Вторая модель, по словам Куща, предусматривает «разогрев» инфляции до 10-15% и девальвацию. В рамках такой «классической» модели реагирования на кризис, по мнению аналитика, необходимо «амортизировать» кризисное влияние на экономику, с помощью бюджетных вливаний стабилизировать социальную систему и «завести» промышленность.
А чого це Кущ пише про те, що я писав ще 2 тиждні по тому? Але я в сауні, а Кущ і ті хто це постить ні? Хтось може це пояснити, буду дуже вдячним!