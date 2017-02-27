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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6131613261336134>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 229
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
114
Ніяких змін не очікую
16%
37
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 09:38

  yama написав:
  pesikot написав:Госпидя

На валютной ветке обсуждают, где комиссия за коммуналку меньше

это говорит об УРОВНЕ валютных менял :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Тут висловлюються не тільки професійні міняйли.
І серед мільярдерів є ще не такі приклади економності:
Нафтовий король Джон Пол Гетті, який 30 років тому зі своїми 4 мільярдами доларів вважався найбагатшою людиною на світі, економив на всьому. Наприклад, на своїй віллі він встановив таксофони для гостей, щоб не платити за їхні розмови. https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... -svitu.htm

Або https://publish.com.ua/biznes/naiekonom ... svitu.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 09:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 11:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Коридор 28-30 грн/$ – это «осенний» курс, к которому следует готовиться украинцам. Такой прогноз озвучил Алексей Кущ из института GROWFORD, По словам эксперта, дальнейшая судьба валютного рынка Украины будет зависеть от того, какой модели реагирования на кризис отдаст предпочтение руководство страны.

Первая модель, которую описывает Алексей Кущ, предусматривает жесткое монетарное ограничение, сравнимое с тем, что применялось во время Великой депрессии в США: в 1930-х годах в Штатах не было инфляции, а падение цен произошло за счет отсутствия у людей средств. Именно такую модель, по словам аналитика, реализовывал экс-руководитель Нацбанка Яков Смолий.

Эксперт GROWFORD называет нынешнюю курсовую стабильность и низкую инфляцию «результатом разрушения украинской экономики» и говорит, что Украина пребывает в состоянии стабильности «от противного».

Вторая модель, по словам Куща, предусматривает «разогрев» инфляции до 10-15% и девальвацию. В рамках такой «классической» модели реагирования на кризис, по мнению аналитика, необходимо «амортизировать» кризисное влияние на экономику, с помощью бюджетных вливаний стабилизировать социальную систему и «завести» промышленность.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 11:40

  vitaliian написав:Коридор 28-30 грн/$ – это «осенний» курс, к которому следует готовиться украинцам. Такой прогноз озвучил Алексей Кущ из института GROWFORD, По словам эксперта, дальнейшая судьба валютного рынка Украины будет зависеть от того, какой модели реагирования на кризис отдаст предпочтение руководство страны.

Первая модель, которую описывает Алексей Кущ, предусматривает жесткое монетарное ограничение, сравнимое с тем, что применялось во время Великой депрессии в США: в 1930-х годах в Штатах не было инфляции, а падение цен произошло за счет отсутствия у людей средств. Именно такую модель, по словам аналитика, реализовывал экс-руководитель Нацбанка Яков Смолий.

Эксперт GROWFORD называет нынешнюю курсовую стабильность и низкую инфляцию «результатом разрушения украинской экономики» и говорит, что Украина пребывает в состоянии стабильности «от противного».

Вторая модель, по словам Куща, предусматривает «разогрев» инфляции до 10-15% и девальвацию. В рамках такой «классической» модели реагирования на кризис, по мнению аналитика, необходимо «амортизировать» кризисное влияние на экономику, с помощью бюджетных вливаний стабилизировать социальную систему и «завести» промышленность.

А чого це Кущ пише про те, що я писав ще 2 тиждні по тому?
Але я в сауні, а Кущ і ті хто це постить ні?
Хтось може це пояснити, буду дуже вдячним!
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 11:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Trast написав:Хтось може це пояснити, буду дуже вдячним!
кущ тоже читать умеет)
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:00

  vitaliian написав:Коридор 28-30 грн/$ – это «осенний» курс, к которому следует готовиться украинцам. Такой прогноз озвучил Алексей Кущ из института GROWFORD, По словам эксперта, дальнейшая судьба валютного рынка Украины будет зависеть от того, какой модели реагирования на кризис отдаст предпочтение руководство страны.

Первая модель, которую описывает Алексей Кущ, предусматривает жесткое монетарное ограничение, сравнимое с тем, что применялось во время Великой депрессии в США: в 1930-х годах в Штатах не было инфляции, а падение цен произошло за счет отсутствия у людей средств. Именно такую модель, по словам аналитика, реализовывал экс-руководитель Нацбанка Яков Смолий.

Эксперт GROWFORD называет нынешнюю курсовую стабильность и низкую инфляцию «результатом разрушения украинской экономики» и говорит, что Украина пребывает в состоянии стабильности «от противного».

Вторая модель, по словам Куща, предусматривает «разогрев» инфляции до 10-15% и девальвацию. В рамках такой «классической» модели реагирования на кризис, по мнению аналитика, необходимо «амортизировать» кризисное влияние на экономику, с помощью бюджетных вливаний стабилизировать социальную систему и «завести» промышленность.

Кущ або невіглас, або нагло бреше.
Річна інфляція у 2..3% вважається ідеальною з огляду на довготривалий розвиток економіки.
США і ЄС борються з дефляцією. У нас нема дефляції, так що нема чого тулити горбатого до стіни.

По другій моделі пропонується розкрутка гіперінфляції через емісію та попил бюджета своїм людям. Фактично народ буде вчергове пограбований, але втирають, що це Божа роса.

І ще, так як євро попервло догори, а багато зборів прив"язано до євро, то ціни будуть рости через девальвацію гривні відносно євро.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:30

  flyman написав:
  vitaliian написав:Коридор 28-30 грн/$ – это «осенний» курс, к которому следует готовиться украинцам. Такой прогноз озвучил Алексей Кущ из института GROWFORD, По словам эксперта, дальнейшая судьба валютного рынка Украины будет зависеть от того, какой модели реагирования на кризис отдаст предпочтение руководство страны.

Первая модель, которую описывает Алексей Кущ, предусматривает жесткое монетарное ограничение, сравнимое с тем, что применялось во время Великой депрессии в США: в 1930-х годах в Штатах не было инфляции, а падение цен произошло за счет отсутствия у людей средств. Именно такую модель, по словам аналитика, реализовывал экс-руководитель Нацбанка Яков Смолий.

Эксперт GROWFORD называет нынешнюю курсовую стабильность и низкую инфляцию «результатом разрушения украинской экономики» и говорит, что Украина пребывает в состоянии стабильности «от противного».

Вторая модель, по словам Куща, предусматривает «разогрев» инфляции до 10-15% и девальвацию. В рамках такой «классической» модели реагирования на кризис, по мнению аналитика, необходимо «амортизировать» кризисное влияние на экономику, с помощью бюджетных вливаний стабилизировать социальную систему и «завести» промышленность.

Кущ або невіглас, або нагло бреше.
Річна інфляція у 2..3% вважається ідеальною з огляду на довготривалий розвиток економіки.
США і ЄС борються з дефляцією. У нас нема дефляції, так що нема чого тулити горбатого до стіни.

По другій моделі пропонується розкрутка гіперінфляції через емісію та попил бюджета своїм людям. Фактично народ буде вчергове пограбований, але втирають, що це Божа роса.

І ще, так як євро попервло догори, а багато зборів прив"язано до євро, то ціни будуть рости через девальвацію гривні відносно євро.

Саме так, я ж казав вам вже, що ви розумна людина.
Тому і змінили Смолія, бо буде варіант намбе ту.
Але ще раз стверджую, євро, як і золото на наступному тиждні чекає напрямок в зворотній.
Востаннє редагувалось Trast в Нед 02 сер, 2020 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:31

"ЕНЕРГОАТОМ" ЗВІТУЄ ПРО ЗБИТОК 2,65 МЛРД ГРН ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ


За даними "Енергоатома", за перше півріччя компанія зафіксувала збиток 2,65 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року був прибуток 1,1 млрд грн.

Чистий дохід збільшився до 26,5 млрд грн (з 23,3 млрд грн за 6 місяців-2019).

Короткострокова заборгованість перед банками - 11,85 млрд грн (на кінець ІІ кварталу 2019 року - 13,14 млрд грн), довгострокова - 5,95 млрд грн (на кінець ІІ кварталу 2019 року - 6,62 млрд грн).

Нагадаємо, "Енергоатом" у І кварталі 2020 року зафіксував збиток 1,57 млрд грн (за цей же період минулого року був прибуток 2,36 млрд грн; за весь 2019 рік - прибуток 3,8 млрд грн, за 2018 рік - 4,6 млрд грн).

Чистий дохід у січні-березні зріс до 15,14 млрд грн (з 12,9 млрд грн у І кварталі-2019; за весь 2019 рік - 48,85 млрд грн), а собівартість реалізованої продукції - до 9,93 млрд грн (з 9,16 млрд грн у І кварталі-2019; за весь 2019 рік - 37,3 млрд грн)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:39

"УКРНАФТА" ЗВІТУЄ ПРО ЗБИТОК 2,6 МЛРД ГРН ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ

Згідно зі звітністю "Укрнафти", за перше півріччя компанія отримала збиток 2,6 млрд грн (за 6 місяців 2019 року був декларувався прибуток 18,2 млн грн).

зробимо всіх разом...банкрутами
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:44

  Долярчик написав:Зображення


а де доширак???
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