Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 сер, 2020 13:44
11% не 4 і не 5%, Карл
За оцінками НБУ, в ІІ кварталі падіння ВВП України прискорилося до 11% у річному вимірі (з 1,3% у І кварталі). Надалі воно може сповільнитися до 7,4% у ІІІ кварталі й 3,8% у IV кварталі. За підсумками 2020 року ВВП впаде на 6%, а в 2021 році (як і в 2022 році) зросте на 4%.
http://finbalance.com.ua/news/nbu-otsinyu-padinnya-vvp-u-ii-kvartali-na-11
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 13:46
За даними НБУ, на 1 липня в готівковому обігу України перебувало готівки на суму 486,3 млрд грн, зокрема банкнот – 483,4 млрд грн (2,96 млрд штук) та монет – 2,8 млрд грн (13,4 млрд штук).
Як зазначається, з початку цього року готівка в обігу зросла на 14,4% (на 61,2 млрд грн) у порівнянні з її зменшенням на 1,6% (або на 6,4 млрд грн) за аналогічний період минулого року. "Це пов`язано із ситуацією, що склалася через поширення коронавірусу та карантинними обмеженнями, введеними для боротьби з ним. В Україні після введення карантину готівка довше затримується в обігу. На ситуацію могли впливати зокрема такі чинники: - під час карантину громадяни менше споживали товарів та послуг; - збільшився попит на готівку, у тому числі "про всяк випадок". Таке збільшення попиту на готівку відбувалося і в інших країнах, де запроваджувалися карантинні обмеження; - посилився соціальний захист та зросли державні виплати для підтримки населення під час коронакризи, у тому числі пенсіонерів, які здебільшого віддають перевагу готівці; - ймовірно, зросли неофіційні розрахунки в тих видах діяльності, роботу яких було тимчасово обмежено через карантинні заходи", - коментує НБУ.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 13:48
komant733 написав: hxbbgaf написав: komant733 написав:
СЭП в госказначейство 1%...было 3 гривны
Говорят, с Привата можно платить за коммуналку без комиссии, где это? На сайте ГИОЦа там приличная комиссия всем, кроме владельцев картки киянина.
платежи по реквизитам в приват24.
комиссия есть но в размере 1-2 гривны.
Не знаю, о чем вы, но я плачу с П24 без комиссии.
pesikot написав:
Госпидя
На валютной ветке обсуждают, где комиссия за коммуналку меньше
Или цену лука
Востаннє редагувалось
Starikan
в Нед 02 сер, 2020 13:50, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Starikan
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Додано: Нед 02 сер, 2020 13:48
За даними НБУ, за 1 липня 2020 року з 75 платоспроможних банків 59 банків були прибутковими та отримали чистий прибуток 26,3 млрд грн,
що перекрило збитки 16 банків на загальну суму 2,5 млрд грн. Прибуток за перше півріччя був сформований здебільшого Приватбанком (14 млрд грн або 59% від всього прибутку) та групою банків з іноземним капіталом, крім російського (5,6 млрд грн).
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 13:50
Пинчук продал свой любимый банк
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 14:19
pesikot написав:
Госпидя
На валютной ветке обсуждают, где комиссия за коммуналку меньше
Или цену лука
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ілі індекс банана (sic!)
greenozon
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Додано: Нед 02 сер, 2020 14:29
prodigy написав:
11% не 4 і не 5%, Карл
За оцінками НБУ, в ІІ кварталі падіння ВВП України прискорилося до 11% у річному вимірі (з 1,3% у І кварталі). Надалі воно може сповільнитися до 7,4% у ІІІ кварталі й 3,8% у IV кварталі. За підсумками 2020 року ВВП впаде на 6%, а в 2021 році (як і в 2022 році) зросте на 4%.
http://finbalance.com.ua/news/nbu-otsinyu-padinnya-vvp-u-ii-kvartali-na-11
Минфин в eurobonds prostects, размещенных 30-го июля, вообще пишет инвесторам о 14%-ном падении. А ранее МЭРТ публиковал оценки по апрелю (-16%) и по маю (-11%). Т.е. чтобы за весь квартал было -11%, нужно июнь "сделать" в -5-6%. С учетом июньского экспорта (а именно, продолжения его падения даже к мега-низкому маю), в этом есть сомнения...
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