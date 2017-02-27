Додано: Нед 02 сер, 2020 13:46

За даними НБУ, на 1 липня в готівковому обігу України перебувало готівки на суму 486,3 млрд грн, зокрема банкнот – 483,4 млрд грн (2,96 млрд штук) та монет – 2,8 млрд грн (13,4 млрд штук).



Як зазначається, з початку цього року готівка в обігу зросла на 14,4% (на 61,2 млрд грн) у порівнянні з її зменшенням на 1,6% (або на 6,4 млрд грн) за аналогічний період минулого року.



"Це пов`язано із ситуацією, що склалася через поширення коронавірусу та карантинними обмеженнями, введеними для боротьби з ним.



В Україні після введення карантину готівка довше затримується в обігу.



На ситуацію могли впливати зокрема такі чинники:



- під час карантину громадяни менше споживали товарів та послуг;



- збільшився попит на готівку, у тому числі "про всяк випадок". Таке збільшення попиту на готівку відбувалося і в інших країнах, де запроваджувалися карантинні обмеження;



- посилився соціальний захист та зросли державні виплати для підтримки населення під час коронакризи, у тому числі пенсіонерів, які здебільшого віддають перевагу готівці;



- ймовірно, зросли неофіційні розрахунки в тих видах діяльності, роботу яких було тимчасово обмежено через карантинні заходи", - коментує НБУ.

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