За оцінками НБУ, в ІІ кварталі падіння ВВП України прискорилося до 11% у річному вимірі (з 1,3% у І кварталі). Надалі воно може сповільнитися до 7,4% у ІІІ кварталі й 3,8% у IV кварталі. За підсумками 2020 року ВВП впаде на 6%, а в 2021 році (як і в 2022 році) зросте на 4%.
Минфин в eurobonds prostects, размещенных 30-го июля, вообще пишет инвесторам о 14%-ном падении. А ранее МЭРТ публиковал оценки по апрелю (-16%) и по маю (-11%). Т.е. чтобы за весь квартал было -11%, нужно июнь "сделать" в -5-6%. С учетом июньского экспорта (а именно, продолжения его падения даже к мега-низкому маю), в этом есть сомнения...
За оцінками НБУ, в ІІ кварталі падіння ВВП України прискорилося до 11% у річному вимірі (з 1,3% у І кварталі). Надалі воно може сповільнитися до 7,4% у ІІІ кварталі й 3,8% у IV кварталі. За підсумками 2020 року ВВП впаде на 6%, а в 2021 році (як і в 2022 році) зросте на 4%.
Минфин в eurobonds prostects, размещенных 30-го июля, вообще пишет инвесторам о 14%-ном падении. А ранее МЭРТ публиковал оценки по апрелю (-16%) и по маю (-11%). Т.е. чтобы за весь квартал было -11%, нужно июнь "сделать" в -5-6%. С учетом июньского экспорта (а именно, продолжения его падения даже к мега-низкому маю), в этом есть сомнения...
все цифры приблизительные (или под заказ, как всегда)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
vitaliian написав:Коридор 28-30 грн/$ – это «осенний» курс, к которому следует готовиться украинцам. Такой прогноз озвучил Алексей Кущ из института GROWFORD, По словам эксперта, дальнейшая судьба валютного рынка Украины будет зависеть от того, какой модели реагирования на кризис отдаст предпочтение руководство страны.
Первая модель, которую описывает Алексей Кущ, предусматривает жесткое монетарное ограничение, сравнимое с тем, что применялось во время Великой депрессии в США: в 1930-х годах в Штатах не было инфляции, а падение цен произошло за счет отсутствия у людей средств. Именно такую модель, по словам аналитика, реализовывал экс-руководитель Нацбанка Яков Смолий.
Эксперт GROWFORD называет нынешнюю курсовую стабильность и низкую инфляцию «результатом разрушения украинской экономики» и говорит, что Украина пребывает в состоянии стабильности «от противного».
Вторая модель, по словам Куща, предусматривает «разогрев» инфляции до 10-15% и девальвацию. В рамках такой «классической» модели реагирования на кризис, по мнению аналитика, необходимо «амортизировать» кризисное влияние на экономику, с помощью бюджетных вливаний стабилизировать социальную систему и «завести» промышленность.
А чого це Кущ пише про те, що я писав ще 2 тиждні по тому? Але я в сауні, а Кущ і ті хто це постить ні? Хтось може це пояснити, буду дуже вдячним!
•••<Всем Добрый день! Всех с Днём Св. Ильи ! Всем Здоровья! Спешу Вас уверить , что то ,что Вы говорили две недели назад не сбылось . Об этом многие писали на этой Неделе. Хорошо что Вы в сауне.Вы бы многое о себе узнали. Даже обсуждали сексуальную принадлежность . Я в спорах участия не принимал . Я и так это знаю . Ладно , не буду Вам портить отдых. Здоровлячка Вам ! Доброго пару!.....Надеюсь Вы не обиделись .