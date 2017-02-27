холява написав: •••<Всем Добрый день! Всех с Днём Св. Ильи ! Всем Здоровья! Спешу Вас уверить , что то ,что Вы говорили две недели назад не сбылось . Об этом многие писали на этой Неделе. Хорошо что Вы в сауне.Вы бы многое о себе узнали. Даже обсуждали сексуальную принадлежность . Я в спорах участия не принимал . Я и так это знаю . Ладно , не буду Вам портить отдых. Здоровлячка Вам ! Доброго пару!.....Надеюсь Вы не обиделись .
Вітаю, вас пане, Пататор,дякую за поздоровлення, вас теж зі Святом,не зловживайте! Але якщо б не потерли мої повідомлення, то ви б зрозуміли, що час х, буде на наступному тиждні , ні, лиха не станеться ніякого, але буде відскок , я писав, що це станеться після 2 серпня, десь у вівторок- золото відскок, євро теж, гривня до 27,9. Це вже з вівторка, тільки не зловживайте, бо потім, як завжди, все прогавите:)
Востаннє редагувалось Trast в Нед 02 сер, 2020 15:52, всього редагувалось 1 раз.