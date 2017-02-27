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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6132613361346135

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 229
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
114
Ніяких змін не очікую
16%
37
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:35

  холява написав: •••<Всем Добрый день! Всех с Днём Св. Ильи ! Всем Здоровья! Спешу Вас уверить , что то ,что Вы говорили две недели назад не сбылось . Об этом многие писали на этой Неделе. Хорошо что Вы в сауне.Вы бы многое о себе узнали. Даже обсуждали сексуальную принадлежность . Я в спорах участия не принимал . Я и так это знаю . Ладно , не буду Вам портить отдых. Здоровлячка Вам ! Доброго пару!.....Надеюсь Вы не обиделись .

Вітаю, вас пане, Пататор,дякую за поздоровлення, вас теж зі Святом,не зловживайте!
Але якщо б не потерли мої повідомлення, то ви б зрозуміли, що час х, буде на наступному тиждні , ні, лиха не станеться ніякого, але буде відскок , я писав, що це станеться після 2 серпня, десь у вівторок- золото відскок, євро теж, гривня до 27,9.
Це вже з вівторка, тільки не зловживайте, бо потім, як завжди, все прогавите:)
Востаннє редагувалось Trast в Нед 02 сер, 2020 15:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:37

  prodigy написав:
  Trast написав:
  prodigy написав:Пинчук продал свой любимый банк :mrgreen:

І? Які висновки ви зробили, цікаво це почути саме від вас?


Банк Пинчука давно бы угробила Лера, но там семья Кучмы итд
банчик несколько лет был убыточный

Ярославскому нужен был банк с историей(помещения и персонал-дело второе),
если не получиться вдохнуть жизнь-ожидаю второй НАДРА

п.с. хотя Ярославский с головой дружит и все просчитал
депозитчики КД 2 года могут спать спокойно

Трошки не так, якщо не забанять , як завжди на тиждень, відповім вам чого так сталося в особисті.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:п.с. хотя Ярославский с головой дружит и все просчитал
депозитчики КД 2 года могут спать спокойно
это не розничный банк, там тех депозитчиков 5 человек.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:46

  холява написав: •••<Всем Добрый день! Всех с Днём Св. Ильи ! Всем Здоровья! Здоровлячка Вам ! Доброго пару!


И раскрытого купола над головой! :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:12

14:25 - ожидается ли крах доллара?
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