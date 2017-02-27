холява написав: •••<Всем Добрый день! Всех с Днём Св. Ильи ! Всем Здоровья! Спешу Вас уверить , что то ,что Вы говорили две недели назад не сбылось . Об этом многие писали на этой Неделе. Хорошо что Вы в сауне.Вы бы многое о себе узнали. Даже обсуждали сексуальную принадлежность . Я в спорах участия не принимал . Я и так это знаю . Ладно , не буду Вам портить отдых. Здоровлячка Вам ! Доброго пару!.....Надеюсь Вы не обиделись .
Вітаю, вас пане, Пататор,дякую за поздоровлення, вас теж зі Святом,не зловживайте! Але якщо б не потерли мої повідомлення, то ви б зрозуміли, що час х, буде на наступному тиждні , ні, лиха не станеться ніякого, але буде відскок , я писав, що це станеться після 2 серпня, десь у вівторок- золото відскок, євро теж, гривня до 27,9. Це вже з вівторка, тільки не зловживайте, бо потім, як завжди, все прогавите:)
Востаннє редагувалось Trast в Нед 02 сер, 2020 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Коротше, я аж тепер почав відкуп! Буду таритись порційно 1-2рази на тиждень до кінця.... року А до кінця літа, якщо курс опуститься нижче 27 - візьму долярчиків на весь серпневий депозит(скрін ви бачили ) А якщо перетне 28, то зроблю знову паузу(тиждень/два), а далі буду думати, чи продовжувати купівлю, чи ще вичікувати
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!