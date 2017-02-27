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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6134613561366137>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 229
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
114
Ніяких змін не очікую
16%
37
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:Коротше, я аж тепер почав відкуп!
Буду таритись порційно 1-2рази на тиждень до кінця.... року :)
Зображення
А до кінця літа, якщо курс опуститься нижче 27 - візьму долярчиків на весь серпневий депозит(скрін ви бачили :) )
А якщо перетне 28, то зроблю знову паузу(тиждень/два), а далі буду думати, чи продовжувати купівлю, чи ще вичікувати :)
Все, хана ринку, інтервенції пішли
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 17:01

  Libo написав:
  холява написав: •••<Всем Добрый день! Всех с Днём Св. Ильи ! Всем Здоровья! Здоровлячка Вам ! Доброго пару!


И раскрытого купола над головой! :wink:

ТОЧНО!!!! С Днём ВДВ!)))) Блин , как же прав наш «предсказатель». Почему я ещё не пьян.???
холява
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 17:09

  холява написав:
  Libo написав:
  холява написав: •••<Всем Добрый день! Всех с Днём Св. Ильи ! Всем Здоровья! Здоровлячка Вам ! Доброго пару!


И раскрытого купола над головой! :wink:

ТОЧНО!!!! С Днём ВДВ!)))) Блин , как же прав наш «предсказатель». Почему я ещё не пьян.???

Тому що пане, Пататор, є таке поняття, як абсістетність, вам лікар в діспансері про це розповідав? :)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 17:13

  Долярчик написав:А до кінця літа, якщо курс опуститься нижче 27 - візьму долярчиків на весь серпневий депозит(скрін ви бачили :) )
А якщо перетне 28, то зроблю знову паузу(тиждень/два), а далі буду думати, чи продовжувати купівлю, чи ще вичікувати :)


Это высший пилотаж. Ас. :!:
Теоретик масонерии Френсис Бэкон учил нас, что если не рискуешь, то никогда не станешь богатым. Если рисково играешь на все, то игру закончишь в нищете. "Сочетай риск с известным обеспечением", - предупреждал он. :idea:
Доложи о прибылях в сентябре и не закладывай свою новую хазу. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 17:18

  Libo написав:
  Долярчик написав:А до кінця літа, якщо курс опуститься нижче 27 - візьму долярчиків на весь серпневий депозит(скрін ви бачили :) )
А якщо перетне 28, то зроблю знову паузу(тиждень/два), а далі буду думати, чи продовжувати купівлю, чи ще вичікувати :)


Это высший пилотаж. Ас. :!:
Теоретик масонерии Френсис Бэкон учил нас, что если не рискуешь, то никогда не станешь богатым. Если рисково играешь на все, то игру закончишь в нищете. "Сочетай риск с известным обеспечением", - предупреждал он. :idea:
Доложи о прибылях в сентябре и не закладывай свою новую хазу. :lol:

Шо ти несеш?
Нафіга тут теоретіки, які в житті нуль?
І що ти тутай робишь- питання?
Бо за останні 10 років несеш маячню на форумі-як там про ставки на Хорватію забув?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 17:24

  холява написав:
  Libo написав:И раскрытого купола над головой! :wink:

ТОЧНО!!!! С Днём ВДВ!)))) Блин , как же прав наш «предсказатель». Почему я ещё не пьян.???


Всем парашютистам принять сегодня по полкило. :wink: У кого есть рядом фонтан - искупаться и погонять ментов. :shock: Вечером - любовь. Чтоб аж просилась.:oops:

Libo
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 17:24

  Faceless написав:
Долярчик написав:Коротше, я аж тепер почав відкуп!
Буду таритись порційно 1-2рази на тиждень до кінця.... року :)
Зображення
А до кінця літа, якщо курс опуститься нижче 27 - візьму долярчиків на весь серпневий депозит(скрін ви бачили :) )
А якщо перетне 28, то зроблю знову паузу(тиждень/два), а далі буду думати, чи продовжувати купівлю, чи ще вичікувати :)
Все, хана ринку, інтервенції пішли

Та що, як ніхто не хоче розвертати курс, то його почну розвертати я! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 17:34

  Trast написав:Шо ти несеш?
Нафіга тут теоретіки, які в житті нуль?
І що ти тутай робишь- питання?
Бо за останні 10 років несеш маячню на форумі-як там про ставки на Хорватію забув?


Это Френсис Бэкон в житті нуль? :shock:
К твоему сведению, это он четыре века назад придумал Америку и то общество, в котором мы сегодня живем. :?
А что касается моей ставки на Хорватию, то я ж не на последние ... У меня есть фонд для фана, ставок и казино, в нем всегда что-то куда-то убывает, а что-то откуда-то прибывает. Потери списываем, прибутки пропиваем. А как иначе? Живем один раз. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 17:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик, спецом для тебе-тема це цигарки, пояснювати не буду, але це вам 200% за 5 років, що там твої депозити?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 17:44

  Libo написав:
  Trast написав:Шо ти несеш?
Нафіга тут теоретіки, які в житті нуль?
І що ти тутай робишь- питання?
Бо за останні 10 років несеш маячню на форумі-як там про ставки на Хорватію забув?


Это Френсис Бэкон в житті нуль? :shock:
К твоему сведению, это он четыре века назад придумал Америку и то общество, в котором мы сегодня живем. :?
А что касается моей ставки на Хорватию, то я ж не на последние ... У меня есть фонд для фана, ставок и казино, в нем всегда что-то куда-то убывает, а что-то откуда-то прибывает. Потери списываем, прибутки пропиваем. А как иначе? Живем один раз. :lol:

ДРУЖЕ!
А давай такий челендж зробимо ,
ти те , що хворум несеш, промовиш, хоча б останні свої повідомлення, які ти тут зал шив в останні 10 хвилин на цьому хфорумі у рупор на Полтавському майдані і якщо 10 хвилин протримаєшься від мене 1000 заробиш, а якщо ні, то все чесно-ти мені 10 тис., і це не в гривні!
Тільки я твої повідомлкння залишив і зачкринів, можеш не зтирати, тобто будешь читати по тексту.
1000 для тебе це скільки в АТБ працювати в режимі-охорона-каса-відміна? :D
Востаннє редагувалось Trast в Нед 02 сер, 2020 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Trast
 
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