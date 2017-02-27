Долярчик написав:Коротше, я аж тепер почав відкуп! Буду таритись порційно 1-2рази на тиждень до кінця.... року А до кінця літа, якщо курс опуститься нижче 27 - візьму долярчиків на весь серпневий депозит(скрін ви бачили ) А якщо перетне 28, то зроблю знову паузу(тиждень/два), а далі буду думати, чи продовжувати купівлю, чи ще вичікувати
Долярчик написав:А до кінця літа, якщо курс опуститься нижче 27 - візьму долярчиків на весь серпневий депозит(скрін ви бачили ) А якщо перетне 28, то зроблю знову паузу(тиждень/два), а далі буду думати, чи продовжувати купівлю, чи ще вичікувати
Это высший пилотаж. Ас. Теоретик масонерии Френсис Бэкон учил нас, что если не рискуешь, то никогда не станешь богатым. Если рисково играешь на все, то игру закончишь в нищете. "Сочетай риск с известным обеспечением", - предупреждал он. Доложи о прибылях в сентябре и не закладывай свою новую хазу.
Долярчик написав:А до кінця літа, якщо курс опуститься нижче 27 - візьму долярчиків на весь серпневий депозит(скрін ви бачили ) А якщо перетне 28, то зроблю знову паузу(тиждень/два), а далі буду думати, чи продовжувати купівлю, чи ще вичікувати
Это высший пилотаж. Ас. Теоретик масонерии Френсис Бэкон учил нас, что если не рискуешь, то никогда не станешь богатым. Если рисково играешь на все, то игру закончишь в нищете. "Сочетай риск с известным обеспечением", - предупреждал он. Доложи о прибылях в сентябре и не закладывай свою новую хазу.
Шо ти несеш? Нафіга тут теоретіки, які в житті нуль? І що ти тутай робишь- питання? Бо за останні 10 років несеш маячню на форумі-як там про ставки на Хорватію забув?
Долярчик написав:Коротше, я аж тепер почав відкуп! Буду таритись порційно 1-2рази на тиждень до кінця.... року А до кінця літа, якщо курс опуститься нижче 27 - візьму долярчиків на весь серпневий депозит(скрін ви бачили ) А якщо перетне 28, то зроблю знову паузу(тиждень/два), а далі буду думати, чи продовжувати купівлю, чи ще вичікувати
Все, хана ринку, інтервенції пішли
Та що, як ніхто не хоче розвертати курс, то його почну розвертати я!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Trast написав:Шо ти несеш? Нафіга тут теоретіки, які в житті нуль? І що ти тутай робишь- питання? Бо за останні 10 років несеш маячню на форумі-як там про ставки на Хорватію забув?
Это Френсис Бэкон в житті нуль? К твоему сведению, это он четыре века назад придумал Америку и то общество, в котором мы сегодня живем. А что касается моей ставки на Хорватию, то я ж не на последние ... У меня есть фонд для фана, ставок и казино, в нем всегда что-то куда-то убывает, а что-то откуда-то прибывает. Потери списываем, прибутки пропиваем. А как иначе? Живем один раз.
Trast написав:Шо ти несеш? Нафіга тут теоретіки, які в житті нуль? І що ти тутай робишь- питання? Бо за останні 10 років несеш маячню на форумі-як там про ставки на Хорватію забув?
Это Френсис Бэкон в житті нуль? К твоему сведению, это он четыре века назад придумал Америку и то общество, в котором мы сегодня живем. А что касается моей ставки на Хорватию, то я ж не на последние ... У меня есть фонд для фана, ставок и казино, в нем всегда что-то куда-то убывает, а что-то откуда-то прибывает. Потери списываем, прибутки пропиваем. А как иначе? Живем один раз.
ДРУЖЕ! А давай такий челендж зробимо , ти те , що хворум несеш, промовиш, хоча б останні свої повідомлення, які ти тут зал шив в останні 10 хвилин на цьому хфорумі у рупор на Полтавському майдані і якщо 10 хвилин протримаєшься від мене 1000 заробиш, а якщо ні, то все чесно-ти мені 10 тис., і це не в гривні! Тільки я твої повідомлкння залишив і зачкринів, можеш не зтирати, тобто будешь читати по тексту. 1000 для тебе це скільки в АТБ працювати в режимі-охорона-каса-відміна?
Востаннє редагувалось Trast в Нед 02 сер, 2020 17:51, всього редагувалось 1 раз.