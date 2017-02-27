Додано: Нед 02 сер, 2020 17:34

Trast написав: Шо ти несеш?

Нафіга тут теоретіки, які в житті нуль?

І що ти тутай робишь- питання?

Бо за останні 10 років несеш маячню на форумі-як там про ставки на Хорватію забув? Шо ти несеш?Нафіга тут теоретіки, які в житті нуль?І що ти тутай робишь- питання?Бо за останні 10 років несеш маячню на форумі-як там про ставки на Хорватію забув?

Это Френсис Бэкон в житті нуль?К твоему сведению, это он четыре века назад придумал Америку и то общество, в котором мы сегодня живем.А что касается моей ставки на Хорватию, то я ж не на последние ... У меня есть фонд для фана, ставок и казино, в нем всегда что-то куда-то убывает, а что-то откуда-то прибывает. Потери списываем, прибутки пропиваем. А как иначе? Живем один раз.