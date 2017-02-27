Trast написав:Шо ти несеш? Нафіга тут теоретіки, які в житті нуль? І що ти тутай робишь- питання? Бо за останні 10 років несеш маячню на форумі-як там про ставки на Хорватію забув?
Это Френсис Бэкон в житті нуль? К твоему сведению, это он четыре века назад придумал Америку и то общество, в котором мы сегодня живем. А что касается моей ставки на Хорватию, то я ж не на последние ... У меня есть фонд для фана, ставок и казино, в нем всегда что-то куда-то убывает, а что-то откуда-то прибывает. Потери списываем, прибутки пропиваем. А как иначе? Живем один раз.
Друже! Якщо мою відповідь тобі зтерли, то це комусь потрібне! Але ще раз- в челленджі участь приймешь?
Долярчик написав:Коротше, я аж тепер почав відкуп! Буду таритись порційно 1-2рази на тиждень до кінця.... року А до кінця літа, якщо курс опуститься нижче 27 - візьму долярчиків на весь серпневий депозит(скрін ви бачили ) А якщо перетне 28, то зроблю знову паузу(тиждень/два), а далі буду думати, чи продовжувати купівлю, чи ще вичікувати