Trast написав:Шо ти несеш? Нафіга тут теоретіки, які в житті нуль? І що ти тутай робишь- питання? Бо за останні 10 років несеш маячню на форумі-як там про ставки на Хорватію забув?
Это Френсис Бэкон в житті нуль? К твоему сведению, это он четыре века назад придумал Америку и то общество, в котором мы сегодня живем. А что касается моей ставки на Хорватию, то я ж не на последние ... У меня есть фонд для фана, ставок и казино, в нем всегда что-то куда-то убывает, а что-то откуда-то прибывает. Потери списываем, прибутки пропиваем. А как иначе? Живем один раз.
Друже! Якщо мою відповідь тобі зтерли, то це комусь потрібне! Але ще раз- в челленджі участь приймешь?
Долярчик написав:Коротше, я аж тепер почав відкуп! Буду таритись порційно 1-2рази на тиждень до кінця.... року А до кінця літа, якщо курс опуститься нижче 27 - візьму долярчиків на весь серпневий депозит(скрін ви бачили ) А якщо перетне 28, то зроблю знову паузу(тиждень/два), а далі буду думати, чи продовжувати купівлю, чи ще вичікувати
Долярчик написав:Коротше, я аж тепер почав відкуп! Буду таритись порційно 1-2рази на тиждень до кінця.... року А до кінця літа, якщо курс опуститься нижче 27 - візьму долярчиків на весь серпневий депозит(скрін ви бачили ) А якщо перетне 28, то зроблю знову паузу(тиждень/два), а далі буду думати, чи продовжувати купівлю, чи ще вичікувати
Долярчик написав:А до кінця літа, якщо курс опуститься нижче 27 - візьму долярчиків на весь серпневий депозит(скрін ви бачили ) А якщо перетне 28, то зроблю знову паузу(тиждень/два), а далі буду думати, чи продовжувати купівлю, чи ще вичікувати
Поповнення гривнедепо вже не розглядається як варіант? Tutto è finito?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
А якщо перетне 28, то зроблю знову паузу(тиждень/два), а далі буду думати, чи продовжувати купівлю, чи ще вичікувати [/quote]Все, хана ринку, інтервенції пішли[/quote] Та що, як ніхто не хоче розвертати курс, то його почну розвертати я! [/quote] Cдай мочу не сахар.......может твои телодвижения уже зря.....
Долярчик написав:А до кінця літа, якщо курс опуститься нижче 27 - візьму долярчиків на весь серпневий депозит(скрін ви бачили ) А якщо перетне 28, то зроблю знову паузу(тиждень/два), а далі буду думати, чи продовжувати купівлю, чи ще вичікувати
Поповнення гривнедепо вже не розглядається як варіант? Tutto è finito?
Лише часткове перекладання(поповнення) з депостовпців, на інші "крупні" депостовпці, які закінчуються взимку - а там, лізу в іпотеку, або..... або ще не знаю варіанту "б"(хоч, гривнедепостовпці продовжую набивати щомісяця)
А поточну-прихідну вільну гривню, яка б раніше йшла до гривневої скирди і на депо - буду тепер періодично купувати долярчики
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!