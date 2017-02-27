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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6135613661376138>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 229
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
114
Ніяких змін не очікую
16%
37
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 18:49

  Libo написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Libo написав:Слушай лучше профессора Катасонова. :idea:


Его девичья фамилия, часом, не Шариков?..
Расскажите ему кто-нить о существовании безнала

Нет, не Шариков.
Этот чувак консультировал по валютным делам ООН, ЕБРР, Мировой банк, Банк международных расчетов и т.д.


Єто не мешает ему пороть ахинею.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 19:07

  Starikan написав:
  komant733 написав:платежи по реквизитам в приват24.
комиссия есть но в размере 1-2 гривны.
Не знаю, о чем вы, но я плачу с П24 без комиссии.

З кредитки? Плачу % депо і комісія є.
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 19:09

  Libo написав:
  Trast написав:Шо ти несеш?
Нафіга тут теоретіки, які в житті нуль?
І що ти тутай робишь- питання?
Бо за останні 10 років несеш маячню на форумі-як там про ставки на Хорватію забув?


Это Френсис Бэкон в житті нуль? :shock:
К твоему сведению, это он четыре века назад придумал Америку и то общество, в котором мы сегодня живем. :?
А что касается моей ставки на Хорватию, то я ж не на последние ... У меня есть фонд для фана, ставок и казино, в нем всегда что-то куда-то убывает, а что-то откуда-то прибывает. Потери списываем, прибутки пропиваем. А как иначе? Живем один раз. :lol:

Друже!
Якщо мою відповідь тобі зтерли, то це комусь потрібне!
Але ще раз- в челленджі участь приймешь?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 19:15

  Долярчик написав:Коротше, я аж тепер почав відкуп!
Буду таритись порційно 1-2рази на тиждень до кінця.... року :)
Зображення
А до кінця літа, якщо курс опуститься нижче 27 - візьму долярчиків на весь серпневий депозит(скрін ви бачили :) )
А якщо перетне 28, то зроблю знову паузу(тиждень/два), а далі буду думати, чи продовжувати купівлю, чи ще вичікувати :)

Хватит расшатывать рынок 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 19:25

sergey_sryvkin
И еще Цукерберга несколько раз называет Цукербергером :D
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 19:30

  Долярчик написав:Коротше, я аж тепер почав відкуп!
Буду таритись порційно 1-2рази на тиждень до кінця.... року :)
Зображення
А до кінця літа, якщо курс опуститься нижче 27 - візьму долярчиків на весь серпневий депозит(скрін ви бачили :) )
А якщо перетне 28, то зроблю знову паузу(тиждень/два), а далі буду думати, чи продовжувати купівлю, чи ще вичікувати :)

а еще скажите адрес квартиры где деньги лежат :mrgreen:
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 20:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:А до кінця літа, якщо курс опуститься нижче 27 - візьму долярчиків на весь серпневий депозит(скрін ви бачили )
А якщо перетне 28, то зроблю знову паузу(тиждень/два), а далі буду думати, чи продовжувати купівлю, чи ще вичікувати

Поповнення гривнедепо вже не розглядається як варіант? Tutto è finito?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 20:22

А якщо перетне 28, то зроблю знову паузу(тиждень/два), а далі буду думати, чи продовжувати купівлю, чи ще вичікувати :)[/quote]Все, хана ринку, інтервенції пішли[/quote]
Та що, як ніхто не хоче розвертати курс, то його почну розвертати я! :mrgreen:[/quote]
Cдай мочу не сахар.......может твои телодвижения уже зря.....
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 20:26

  St/2 написав:Ukrainian
Вот потому и надо покупать индекс, а не сингл сток.
Сколько той Delta в индексе...


возить контрабас под 20-30% годовых, это хорошо или плохо? :)
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 20:47

Спробувати "зробити всіх разом!")))

  centurionus написав:
  Долярчик написав:А до кінця літа, якщо курс опуститься нижче 27 - візьму долярчиків на весь серпневий депозит(скрін ви бачили )
А якщо перетне 28, то зроблю знову паузу(тиждень/два), а далі буду думати, чи продовжувати купівлю, чи ще вичікувати

Поповнення гривнедепо вже не розглядається як варіант? Tutto è finito?

Лише часткове перекладання(поповнення) з депостовпців, на інші "крупні" депостовпці, які закінчуються взимку - а там, лізу в іпотеку, або..... або ще не знаю варіанту "б"(хоч, гривнедепостовпці продовжую набивати щомісяця) :D

А поточну-прихідну вільну гривню, яка б раніше йшла до гривневої скирди і на депо - буду тепер періодично купувати долярчики :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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