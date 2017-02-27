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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6136613761386139>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 229
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
114
Ніяких змін не очікую
16%
37
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 20:53

  Долярчик написав:
  centurionus написав:
  Долярчик написав:А до кінця літа, якщо курс опуститься нижче 27 - візьму долярчиків на весь серпневий депозит(скрін ви бачили )
А якщо перетне 28, то зроблю знову паузу(тиждень/два), а далі буду думати, чи продовжувати купівлю, чи ще вичікувати

Поповнення гривнедепо вже не розглядається як варіант? Tutto è finito?

Лише часткове перекладання(поповнення) з депостовпців, на інші "крупні" депостовпці, які закінчуються взимку - а там, лізу в іпотеку, або..... або ще не знаю варіанту "б"(хоч, гривнедепостовпці продовжую набивати щомісяця) :D

А поточну-прихідну вільну гривню, яка б раніше йшла до гривневої скирди і на депо - буду тепер періодично купувати долярчики :idea:

іпотеку чим будеш закривати?
тещиною пенсіює і виплатами на дітей?
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 20:58

  yama написав:
  Долярчик написав:Коротше, я аж тепер почав відкуп!
Буду таритись порційно 1-2рази на тиждень до кінця.... року :)
Зображення
А до кінця літа, якщо курс опуститься нижче 27 - візьму долярчиків на весь серпневий депозит(скрін ви бачили :) )
А якщо перетне 28, то зроблю знову паузу(тиждень/два), а далі буду думати, чи продовжувати купівлю, чи ще вичікувати :)

а еще скажите адрес квартиры где деньги лежат :mrgreen:

А я їх на роботі залишив - завтра привезуть товар, то 300 маю заплатити. Але, то буде оплачено за попередній товар :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 02 сер, 2020 21:14, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:12

За крок до перевороту думок! ©

  flyman написав:
  Долярчик написав:А до кінця літа, якщо курс опуститься нижче 27 - візьму долярчиків на весь серпневий депозит(скрін ви бачили )
А якщо перетне 28, то зроблю знову паузу(тиждень/два), а далі буду думати, чи продовжувати купівлю, чи ще вичікувати

Поповнення гривнедепо вже не розглядається як варіант? Tutto è finito?


Лише часткове перекладання(поповнення) з депостовпців, на інші "крупні" депостовпці, які закінчуються взимку - а там, лізу в іпотеку, або..... або ще не знаю варіанту "б"(хоч, гривнедепостовпці продовжую набивати щомісяця) D

А поточну-прихідну вільну гривню, яка б раніше йшла до гривневої скирди і на депо - буду тепер періодично купувати долярчики :idea:/quote]
==============

іпотеку чим будеш закривати?
тещиною пенсіює і виплатами на дітей?[/quote]
=========

:mrgreen:
А ще(як усі мої колеги-ФОПи) оформив допомогу по частковому безробіттю на час гострої фази карантину, яка була з середини березня і тривала до середини/кінця травня. :roll:
Так що буде чим пару раз закрити іпотеку :mrgreen:

(а якщо трохи серйозно - то з доходу від "чахлого" бізнесу) 8)

І я собі залишу трохи грошенят на дрібних/щомісячних депостовцях. Буде 2 в 1 - подушка безпеки, а якщо не використаю її, то буде на ремонт нової квартири під оренду!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчику!
Ти навіть вже мене захитав тролізмом, тому тобі, хоча б і міг би відповісти -не відповім, бо тролінг тутай це найкраще заняття для тебе!
Соромлюсь спитати, а як же діти, ти там як у цьому плані, все прорахував, а жінка як, нормально реагує, як вона в твоїх планах?
Треба скинути цей баласт, не вважаєшь, троліть так троліть!
Давай!
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:33

  flyman написав:
  Qwerty написав:
  Zebra написав:На следующий год мой прогноз среднегодового курса - 36-37

Ну, який наступний рік?! Нинішня осінь! Причому перша її половина! До речі, американські вчені стверджують, що коронавірус неможливо перемогти і з цим доведеться жити, значно втрачаючи як населення так і витрачаючи на боротьбу з ним величезні фінансові кошти!

А можна просто переболіть як іспанкой....

Вам можна! Переболієте - розкажете! Так, що там з хеджуванням, спеціалісте! Саме роздумую, де взяти консультанта, бо скоро осінній цикл посіву озимих культур при курсі десь 27,50 - 27,70.... Як убезпечитися?! До речі, ви якусь роботу знайшли вже?! Чи ще в центрі зайнятості?!
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:37

  Qwerty написав:
  flyman написав:
  Qwerty написав:Ну, який наступний рік?! Нинішня осінь! Причому перша її половина! До речі, американські вчені стверджують, що коронавірус неможливо перемогти і з цим доведеться жити, значно втрачаючи як населення так і витрачаючи на боротьбу з ним величезні фінансові кошти!

А можна просто переболіть як іспанкой....

Вам можна! Переболієте - розкажете! Так, що там з хеджуванням, спеціалісте! Саме роздумую, де взяти консультанта, бо скоро осінній цикл посіву озимих культур при курсі десь 27,50 - 27,70.... Як убезпечитися?! До речі, ви якусь роботу знайшли вже?! Чи ще в центрі зайнятості?!

Дик літом якраз коли низька активність вірусу, то добре було би зробити як Білорусь або Швеція. А то получиться, що літом карантинили, і мало людей отримали імунітет при благоприємних умовах, а в листопаді-січні коронавірус коситиме піпл пачками.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:38

  Игорь Алексеевич написав:
  V2 написав:
  Игорь Алексеевич написав:я уже давно перешёл в ком. недвигу и сдаю её в аренду.


Яка дохідність і який поріг входу?

не хочу замарачиваться с подсчётами. я уже не раз писал про это.
ком недвигой занимаюсь давно, поэтому в кратце - это повседневная работа, что бы был постоянный доход.
но, главное это работа больше в офисе или дома с бумагами, но не лопатой на стройке.
доход выше, чем банковский депозит, особенно какие ставки по делу сегодня в банках.
с арендаторами проблем не возникало, даже в карантин никто не ушёл и оплачивали все месяцы 100%.
они работали, как и все другие, но со своими уловками и типа с закрытыми дверями. :roll:

Не раз писав??!! Це не раз вас запитували, а відповідь у вас в стилі про щось пробелькотіти! Так який поріг входу?! Про ваші ніхто в карантін не пішов ми вже чули, перевірити не можемо, тому і читаємо як бєлєтрістіку!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:39

  Libo написав:
  холява написав: •••<Всем Добрый день! Всех с Днём Св. Ильи ! Всем Здоровья! Здоровлячка Вам ! Доброго пару!
И раскрытого купола над головой! :wink:

Приземляющемуся Dragon-у тоже.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:41

  Trast написав:Долярчику!
Ти навіть вже мене захитав тролізмом, тому тобі, хоча б і міг би відповісти -не відповім, бо тролінг тутай це найкраще заняття для тебе!
Соромлюсь спитати, а як же діти, ти там як у цьому плані, все прорахував, а жінка як, нормально реагує, як вона в твоїх планах?
Треба скинути цей баласт, не вважаєшь, троліть так троліть!
Давай!

:mrgreen:
А що жінка? Жінка, як чує, що я кажу "будемо брати квартиру в іпотеку вже можливо цієї зими" - то чуть кип'ятком не ходить :mrgreen:
Лише каже - подивимось, скільки мені(тобто їй) зарплату в школі піднімуть? :mrgreen:
Я ж рахую наш спільний сімейний б'юджет - і вже з нього виходжу - брати іпотеку, чи ні!
Ні я, ні жінка не хоче, щоб ми перейшли на мівіну і атб-ешний пакетик чаю запарювали по 10 разів! :mrgreen:

Підходимо, так сказати, з розумом до іпотеки! 8)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:51

  vladimir07 написав:
  Игорь Алексеевич написав:покупал одну из недвиг в начале 2006г. за 30 штук баксов. аренда тогда была 3 штуки баксов в мес. по курсу - сидел банк.


Вы ничего не напутали с цифрами ?
Стоимость недвижимости окупается всего лишь за 10 арендных платежей ?

А хтось серйозно сприймає цього знатока ринка нерухомості?! Це якийсь прототип чая і флюймана, ніщєброд з масою часу і величезною фантазією! Який хоче брєд такий і пише! Взяв за 30 штук те, що давало прибуток в місяць 3 штуки! А той, хто продав збувся, бо надоїло заробляти! Тут наче медом намазано різним бєздєльнікам!
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