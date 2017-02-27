Долярчик написав:А до кінця літа, якщо курс опуститься нижче 27 - візьму долярчиків на весь серпневий депозит(скрін ви бачили ) А якщо перетне 28, то зроблю знову паузу(тиждень/два), а далі буду думати, чи продовжувати купівлю, чи ще вичікувати
Поповнення гривнедепо вже не розглядається як варіант? Tutto è finito?
Лише часткове перекладання(поповнення) з депостовпців, на інші "крупні" депостовпці, які закінчуються взимку - а там, лізу в іпотеку, або..... або ще не знаю варіанту "б"(хоч, гривнедепостовпці продовжую набивати щомісяця)
А поточну-прихідну вільну гривню, яка б раніше йшла до гривневої скирди і на депо - буду тепер періодично купувати долярчики
іпотеку чим будеш закривати? тещиною пенсіює і виплатами на дітей?
Долярчик написав:Коротше, я аж тепер почав відкуп! Буду таритись порційно 1-2рази на тиждень до кінця.... року А до кінця літа, якщо курс опуститься нижче 27 - візьму долярчиків на весь серпневий депозит(скрін ви бачили ) А якщо перетне 28, то зроблю знову паузу(тиждень/два), а далі буду думати, чи продовжувати купівлю, чи ще вичікувати
а еще скажите адрес квартиры где деньги лежат
А я їх на роботі залишив - завтра привезуть товар, то 300 маю заплатити. Але, то буде оплачено за попередній товар
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 02 сер, 2020 21:14, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:А до кінця літа, якщо курс опуститься нижче 27 - візьму долярчиків на весь серпневий депозит(скрін ви бачили ) А якщо перетне 28, то зроблю знову паузу(тиждень/два), а далі буду думати, чи продовжувати купівлю, чи ще вичікувати
Поповнення гривнедепо вже не розглядається як варіант? Tutto è finito?
Лише часткове перекладання(поповнення) з депостовпців, на інші "крупні" депостовпці, які закінчуються взимку - а там, лізу в іпотеку, або..... або ще не знаю варіанту "б"(хоч, гривнедепостовпці продовжую набивати щомісяця) D
А поточну-прихідну вільну гривню, яка б раніше йшла до гривневої скирди і на депо - буду тепер періодично купувати долярчики /quote] ==============
іпотеку чим будеш закривати? тещиною пенсіює і виплатами на дітей?[/quote] =========
А ще(як усі мої колеги-ФОПи) оформив допомогу по частковому безробіттю на час гострої фази карантину, яка була з середини березня і тривала до середини/кінця травня. Так що буде чим пару раз закрити іпотеку
(а якщо трохи серйозно - то з доходу від "чахлого" бізнесу)
І я собі залишу трохи грошенят на дрібних/щомісячних депостовцях. Буде 2 в 1 - подушка безпеки, а якщо не використаю її, то буде на ремонт нової квартири під оренду!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчику! Ти навіть вже мене захитав тролізмом, тому тобі, хоча б і міг би відповісти -не відповім, бо тролінг тутай це найкраще заняття для тебе! Соромлюсь спитати, а як же діти, ти там як у цьому плані, все прорахував, а жінка як, нормально реагує, як вона в твоїх планах? Треба скинути цей баласт, не вважаєшь, троліть так троліть! Давай!
Zebra написав:На следующий год мой прогноз среднегодового курса - 36-37
Ну, який наступний рік?! Нинішня осінь! Причому перша її половина! До речі, американські вчені стверджують, що коронавірус неможливо перемогти і з цим доведеться жити, значно втрачаючи як населення так і витрачаючи на боротьбу з ним величезні фінансові кошти!
А можна просто переболіть як іспанкой....
Вам можна! Переболієте - розкажете! Так, що там з хеджуванням, спеціалісте! Саме роздумую, де взяти консультанта, бо скоро осінній цикл посіву озимих культур при курсі десь 27,50 - 27,70.... Як убезпечитися?! До речі, ви якусь роботу знайшли вже?! Чи ще в центрі зайнятості?!
Qwerty написав:Ну, який наступний рік?! Нинішня осінь! Причому перша її половина! До речі, американські вчені стверджують, що коронавірус неможливо перемогти і з цим доведеться жити, значно втрачаючи як населення так і витрачаючи на боротьбу з ним величезні фінансові кошти!
А можна просто переболіть як іспанкой....
Вам можна! Переболієте - розкажете! Так, що там з хеджуванням, спеціалісте! Саме роздумую, де взяти консультанта, бо скоро осінній цикл посіву озимих культур при курсі десь 27,50 - 27,70.... Як убезпечитися?! До речі, ви якусь роботу знайшли вже?! Чи ще в центрі зайнятості?!
Дик літом якраз коли низька активність вірусу, то добре було би зробити як Білорусь або Швеція. А то получиться, що літом карантинили, і мало людей отримали імунітет при благоприємних умовах, а в листопаді-січні коронавірус коситиме піпл пачками.
Игорь Алексеевич написав:я уже давно перешёл в ком. недвигу и сдаю её в аренду.
Яка дохідність і який поріг входу?
не хочу замарачиваться с подсчётами. я уже не раз писал про это. ком недвигой занимаюсь давно, поэтому в кратце - это повседневная работа, что бы был постоянный доход. но, главное это работа больше в офисе или дома с бумагами, но не лопатой на стройке. доход выше, чем банковский депозит, особенно какие ставки по делу сегодня в банках. с арендаторами проблем не возникало, даже в карантин никто не ушёл и оплачивали все месяцы 100%. они работали, как и все другие, но со своими уловками и типа с закрытыми дверями.
Не раз писав??!! Це не раз вас запитували, а відповідь у вас в стилі про щось пробелькотіти! Так який поріг входу?! Про ваші ніхто в карантін не пішов ми вже чули, перевірити не можемо, тому і читаємо як бєлєтрістіку!
Trast написав:Долярчику! Ти навіть вже мене захитав тролізмом, тому тобі, хоча б і міг би відповісти -не відповім, бо тролінг тутай це найкраще заняття для тебе! Соромлюсь спитати, а як же діти, ти там як у цьому плані, все прорахував, а жінка як, нормально реагує, як вона в твоїх планах? Треба скинути цей баласт, не вважаєшь, троліть так троліть! Давай!
А що жінка? Жінка, як чує, що я кажу "будемо брати квартиру в іпотеку вже можливо цієї зими" - то чуть кип'ятком не ходить Лише каже - подивимось, скільки мені(тобто їй) зарплату в школі піднімуть? Я ж рахую наш спільний сімейний б'юджет - і вже з нього виходжу - брати іпотеку, чи ні! Ні я, ні жінка не хоче, щоб ми перейшли на мівіну і атб-ешний пакетик чаю запарювали по 10 разів!
Підходимо, так сказати, з розумом до іпотеки!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Игорь Алексеевич написав:покупал одну из недвиг в начале 2006г. за 30 штук баксов. аренда тогда была 3 штуки баксов в мес. по курсу - сидел банк.
Вы ничего не напутали с цифрами ? Стоимость недвижимости окупается всего лишь за 10 арендных платежей ?
А хтось серйозно сприймає цього знатока ринка нерухомості?! Це якийсь прототип чая і флюймана, ніщєброд з масою часу і величезною фантазією! Який хоче брєд такий і пише! Взяв за 30 штук те, що давало прибуток в місяць 3 штуки! А той, хто продав збувся, бо надоїло заробляти! Тут наче медом намазано різним бєздєльнікам!