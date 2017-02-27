Додано: Нед 02 сер, 2020 22:02

Ой+ написав: Qwerty написав: Он Петрові за всі його справи нічого немає, так з якого дива ці повинні щось робити, якщо порох цілих 5 років лише свій карман набивав! Он Петрові за всі його справи нічого немає, так з якого дива ці повинні щось робити, якщо порох цілих 5 років лише свій карман набивав!



Якщо "набивав" у рамках закону і платив податки, то молодець, що може за це бути? Матеріалізується чорна заздрість співвітчизників? Всі закидони потиху сходять на пси, ось і Роттердам, про який скільки тут на форумі писано, теж визнали цілком справедливою і підходящою методикою.

Зе за неправдиві дані до декларації ніяк не відповідає, бо суд каже, що в нього президентський імунітет.

https://suspilne.media/44897-za-i-kvart ... -derzstat/ За перший квартал року українці втратили понад 60 мільярдів заощаджень – Держстат

Цікаво, що буде за другий квартал і далі. Подивимся, що буде в кишенях українців. Якщо "набивав" у рамках закону і платив податки, то молодець, що може за це бути? Матеріалізується чорна заздрість співвітчизників? Всі закидони потиху сходять на пси, ось і Роттердам, про який скільки тут на форумі писано, теж визнали цілком справедливою і підходящою методикою.Зе за неправдиві дані до декларації ніяк не відповідає, бо суд каже, що в нього президентський імунітет.Цікаво, що буде за другий квартал і далі. Подивимся, що буде в кишенях українців.

Ага! У нас всі лише в рамках закону і набивають! Хто б сумнівався! А відносно матеріалізується чорна заздрість... Та в такого народа як наш нічого і нікуди не матеріалізується! Їм достатньо пенсії в 70 євро, щоб радіти за здобутки пороха в рамках закону! Ну, яка може бути заздрість?! Вони і уяви не мають яке життя в простого українського олігарха! Ось нині один із них розмитнює куплений за 15 мільйонів євро гвинтокрил... Так собі для розваги! Все інше, що він має не вписується ні в які чорні заздрощі! Ну які заздрощі до палацу у приблизно 8000 квадратних метрів, побудованому у заповідній зоні в межах Києва строго по закону!Поки є такі як ви, поки їм немає за що переживати, правда з кожним роком вас все менше і менше, вимираєте потроху! Кожному своє!