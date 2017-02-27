Долярчик написав: А що жінка? Жінка, як чує, що я кажу "будемо брати квартиру в іпотеку вже можливо цієї зими" - то чуть кип'ятком не ходить Лише каже - подивимось, скільки мені(тобто їй) зарплату в школі піднімуть? Я ж рахую наш спільний сімейний б'юджет - і вже з нього виходжу - брати іпотеку, чи ні! Ні я, ні жінка не хоче, щоб ми перейшли на мівіну і атб-ешний пакетик чаю запарювали по 10 разів!
Підходимо, так сказати, з розумом до іпотеки!
А, ну як так, то це зрозуміло, тоді, будь ласкавим, передай привіт від мене віртуальній жінці і віртуальним дітям, моє віртуальне вітання! А і віртуальній квартирі з віртуальною іпотекою Троліть, так троліть, і вас за це не видаляють? Якось я дуже здивований, а мене випускають тутай тільки на суботу, неділю, це мені дуже все не подобається, а як вам? Все норм?
Qwerty написав:Он Петрові за всі його справи нічого немає, так з якого дива ці повинні щось робити, якщо порох цілих 5 років лише свій карман набивав!
Якщо "набивав" у рамках закону і платив податки, то молодець, що може за це бути? Матеріалізується чорна заздрість співвітчизників? Всі закидони потиху сходять на пси, ось і Роттердам, про який скільки тут на форумі писано, теж визнали цілком справедливою і підходящою методикою. Зе за неправдиві дані до декларації ніяк не відповідає, бо суд каже, що в нього президентський імунітет.
Цікаво, що буде за другий квартал і далі. Подивимся, що буде в кишенях українців.
Ага! У нас всі лише в рамках закону і набивають! Хто б сумнівався! А відносно матеріалізується чорна заздрість... Та в такого народа як наш нічого і нікуди не матеріалізується! Їм достатньо пенсії в 70 євро, щоб радіти за здобутки пороха в рамках закону! Ну, яка може бути заздрість?! Вони і уяви не мають яке життя в простого українського олігарха! Ось нині один із них розмитнює куплений за 15 мільйонів євро гвинтокрил... Так собі для розваги! Все інше, що він має не вписується ні в які чорні заздрощі! Ну які заздрощі до палацу у приблизно 8000 квадратних метрів, побудованому у заповідній зоні в межах Києва строго по закону! Поки є такі як ви, поки їм немає за що переживати, правда з кожним роком вас все менше і менше, вимираєте потроху! Кожному своє!
prodigy написав:"ЕНЕРГОАТОМ" ЗВІТУЄ ПРО ЗБИТОК 2,65 МЛРД ГРН ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ
За даними "Енергоатома", за перше півріччя компанія зафіксувала збиток 2,65 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року був прибуток 1,1 млрд грн.
Чистий дохід збільшився до 26,5 млрд грн (з 23,3 млрд грн за 6 місяців-2019).
Короткострокова заборгованість перед банками - 11,85 млрд грн (на кінець ІІ кварталу 2019 року - 13,14 млрд грн), довгострокова - 5,95 млрд грн (на кінець ІІ кварталу 2019 року - 6,62 млрд грн).
Нагадаємо, "Енергоатом" у І кварталі 2020 року зафіксував збиток 1,57 млрд грн (за цей же період минулого року був прибуток 2,36 млрд грн; за весь 2019 рік - прибуток 3,8 млрд грн, за 2018 рік - 4,6 млрд грн).
Чистий дохід у січні-березні зріс до 15,14 млрд грн (з 12,9 млрд грн у І кварталі-2019; за весь 2019 рік - 48,85 млрд грн), а собівартість реалізованої продукції - до 9,93 млрд грн (з 9,16 млрд грн у І кварталі-2019; за весь 2019 рік - 37,3 млрд грн)
Долярчик написав: А що жінка? Жінка, як чує, що я кажу "будемо брати квартиру в іпотеку вже можливо цієї зими" - то чуть кип'ятком не ходить Лише каже - подивимось, скільки мені(тобто їй) зарплату в школі піднімуть? :mrgree Я ж рахую наш спільний сімейний б'юджет - і вже з нього виходжу - брати іпотеку, чи ні! Ні я, ні жінка не хоче, щоб ми перейшли на мівіну і атб-ешний пакетик чаю запарювали по 10 разів! :mrgreen
Підходимо, так сказати, з розумом до іпотеки!
А, ну як так, то це зрозуміло, тоді, будь ласкавим, передай привіт від мене віртуальній жінці і віртуальним дітям, моє віртуальне вітання! А і віртуальній квартирі з віртуальною іпотекою Троліть, так троліть, і вас за це не видаляють? Якось я дуже здивований, а мене випускають тутай тільки на суботу, неділю, це мені дуже все не подобається, а як вам? Все норм?
Та як мене не банять, як раз-за-разом на 1 день! Цього тижня щось тричі банили! Питаю - в чім річ, а кажуть, що дуже багато скарг поступає на мене! Я от думаю - кому це я так "багатьом заважаю" - якщо я, переважно тут жартую - стараюсь настрій людям підняти, а воно он як
п. с. А серйозно про іпотеку, якщо маєте якісь цікаві думки/поради що-до іпотечної нерухомості - можемо в приваті поспілкуватись.
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 02 сер, 2020 22:20, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав: А що жінка? Жінка, як чує, що я кажу "будемо брати квартиру в іпотеку вже можливо цієї зими" - то чуть кип'ятком не ходить Лише каже - подивимось, скільки мені(тобто їй) зарплату в школі піднімуть? :mrgree Я ж рахую наш спільний сімейний б'юджет - і вже з нього виходжу - брати іпотеку, чи ні! Ні я, ні жінка не хоче, щоб ми перейшли на мівіну і атб-ешний пакетик чаю запарювали по 10 разів! :mrgreen
Підходимо, так сказати, з розумом до іпотеки!
А, ну як так, то це зрозуміло, тоді, будь ласкавим, передай привіт від мене віртуальній жінці і віртуальним дітям, моє віртуальне вітання! А і віртуальній квартирі з віртуальною іпотекою Троліть, так троліть, і вас за це не видаляють? Якось я дуже здивований, а мене випускають тутай тільки на суботу, неділю, це мені дуже все не подобається, а як вам? Все норм?
Та як мене не банять, як раз-за-разом на 1 день! Цього тижня щось тричі банили! Питаю - в чім річ, а кажуть, що дуже багато скарг поступає на мене! Я от думаю - кому це я так "багатьом заважаю" - якщо я, переважно тут жартую - стараюсь настрій людям підняти, а воно он як
Жінкці та віртуальним дітям від мене віртуальне вітання! Я чого так написав, ну в вашому стилі? Норм?
Trast написав:Я чого так написав, ну в вашому стилі? Норм?
Ну, в кожному троленні є і часточка(а інколи і половина) правди
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Ви спочатку особисті відкрийте, а то це якась ігра не чесна, я забанений на місяць, кожен хто хоче, може , що збредеться про мене писати, в тому рядку і ви,і як ви уявляєте діалог? Якщо навіть особисті у вас закриті? Ну тобто я уявляю його так- Кверті пішов ти в ж***! А зараз прохання для модераторів, хай це повідомлення залишиться, а Кверти хай в блокуванні сидить, а як дійде до моєго повідомлення, то черещ машину часу до нього може щось дойде, в його 47 років
Trast Я там Вам в приватні кинув трохи реальності - глянули?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
flyman написав:літом якраз коли низька активність вірусу, то добре було би зробити як Білорусь або Швеція. А то получиться, що літом карантинили, і мало людей отримали імунітет при благоприємних умовах, а в листопаді-січні коронавірус коситиме піпл пачками.