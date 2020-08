Додано: Нед 02 сер, 2020 22:57

Qwerty написав: vladimir07 написав: Игорь Алексеевич написав: покупал одну из недвиг в начале 2006г. за 30 штук баксов. аренда тогда была 3 штуки баксов в мес. по курсу - сидел банк.

покупал одну из недвиг в начале 2006г. за 30 штук баксов. аренда тогда была 3 штуки баксов в мес. по курсу - сидел банк.



Вы ничего не напутали с цифрами ?

Стоимость недвижимости окупается всего лишь за 10 арендных платежей ? Вы ничего не напутали с цифрами ?Стоимость недвижимости окупается всего лишь за 10 арендных платежей ?

А хтось серйозно сприймає цього знатока ринка нерухомості?! Це якийсь прототип чая і флюймана, ніщєброд з масою часу і величезною фантазією! Який хоче брєд такий і пише! Взяв за 30 штук те, що давало прибуток в місяць 3 штуки! А той, хто продав збувся, бо надоїло заробляти! Тут наче медом намазано різним бєздєльнікам! А хтось серйозно сприймає цього знатока ринка нерухомості?! Це якийсь прототип чая і флюймана, ніщєброд з масою часу і величезною фантазією! Який хоче брєд такий і пише! Взяв за 30 штук те, що давало прибуток в місяць 3 штуки! А той, хто продав збувся, бо надоїло заробляти! Тут наче медом намазано різним бєздєльнікам!

Наскільки пригадую, мова йшла про придбання квартири, яку потім вивели з житлового фонду (якщо це була "хрущоба", перший поверх, навіть непогане прохідне місце - цілком ймовірно). Товариш продав десь у 2001 році (до валютного кредитування та зростання цін) 2-кімнатну "сталінку" (вірніше, якусь "обкомовку" початку 60-х) на першому поверсі в дуже гарному місці за 15 тис. (центральна частина обласного центру, пробачте за тавтологію). Наскільки пригадую, мова йшла про придбання квартири, яку потім вивели з житлового фонду (якщо це була "хрущоба", перший поверх, навіть непогане прохідне місце - цілком ймовірно). Товариш продав десь у 2001 році (до валютного кредитування та зростання цін) 2-кімнатну "сталінку" (вірніше, якусь "обкомовку" початку 60-х) на першому поверсі в дуже гарному місці за 15 тис. (центральна частина обласного центру, пробачте за тавтологію).

