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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6138613961406141

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 229
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
114
Ніяких змін не очікую
16%
37
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 23:22

  Qwerty написав:Якщо не важко - нагадайте, які цифри ви озвучуєте?!

4000-6000 за унцію - це вже питання часу.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 23:25

  juristkostya написав:
  Qwerty написав:Валютна складова у середньо статичного господарства взагалі нуль! Бо купляється все за гривню,
бесспорно. Ведь всем известно, что гривневая цена Джон Дира от курса валюты никак не зависит.

Ще один знавець намалювався! Васі пара! Ага, куплений 7 років назад трактор чи комбайн кожний рік знову продається і купується бо курс змінюється! Ви б з васьою та розібралися б як у собівартості продукції та вартість отого трактора чи комбайна враховується... Я вже не кажу, що куплена сільгосптехніка потім може продаватися як бувша у користуванні і з величезною різницею в ціні придбання... Так це долар так впав чи васіна арифметика трішки дає збої! Ми вас теж як знаного економіста знаємо!
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 23:29

  juristkostya написав:
  Qwerty написав:Дизельок теж наш український Бєнін!
спросите у Бени при случае, что это у него на заправках цена топлива при колебаниях курса колеблется точно так же, как на литовское или любое другое.

На городі бузина, а в Києві дядько! У нас в селі бабки аргументують підвищення ціни на помідори чи яйця тим, що долар виріс... :D
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 23:37

  Qwerty написав:
  juristkostya написав:
  Qwerty написав:Дизельок теж наш український Бєнін!
спросите у Бени при случае, что это у него на заправках цена топлива при колебаниях курса колеблется точно так же, как на литовское или любое другое.

На городі бузина, а в Києві дядько! У нас в селі бабки аргументують підвищення ціни на помідори чи яйця тим, що долар виріс... :D

А як долар дешевшає, то чим аргументують?
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 23:43

  Долярчик написав:Коротше, я аж тепер почав відкуп!
Буду таритись порційно 1-2рази на тиждень до кінця.... року :)
Зображення
А до кінця літа, якщо курс опуститься нижче 27 - візьму долярчиків на весь серпневий депозит(скрін ви бачили :) )
А якщо перетне 28, то зроблю знову паузу(тиждень/два), а далі буду думати, чи продовжувати купівлю, чи ще вичікувати :)

"Валик-джан, я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся":
тарся на всі, нижче 27 не чекай!
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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