Qwerty написав:Валютна складова у середньо статичного господарства взагалі нуль! Бо купляється все за гривню,
бесспорно. Ведь всем известно, что гривневая цена Джон Дира от курса валюты никак не зависит.
Ще один знавець намалювався! Васі пара! Ага, куплений 7 років назад трактор чи комбайн кожний рік знову продається і купується бо курс змінюється! Ви б з васьою та розібралися б як у собівартості продукції та вартість отого трактора чи комбайна враховується... Я вже не кажу, що куплена сільгосптехніка потім може продаватися як бувша у користуванні і з величезною різницею в ціні придбання... Так це долар так впав чи васіна арифметика трішки дає збої! Ми вас теж як знаного економіста знаємо!
Долярчик написав:Коротше, я аж тепер почав відкуп! Буду таритись порційно 1-2рази на тиждень до кінця.... року А до кінця літа, якщо курс опуститься нижче 27 - візьму долярчиків на весь серпневий депозит(скрін ви бачили ) А якщо перетне 28, то зроблю знову паузу(тиждень/два), а далі буду думати, чи продовжувати купівлю, чи ще вичікувати
"Валик-джан, я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся": тарся на всі, нижче 27 не чекай!