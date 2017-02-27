Долярчик написав:Коротше, я аж тепер почав відкуп! Буду таритись порційно 1-2рази на тиждень до кінця.... року А до кінця літа, якщо курс опуститься нижче 27 - візьму долярчиків на весь серпневий депозит(скрін ви бачили ) А якщо перетне 28, то зроблю знову паузу(тиждень/два), а далі буду думати, чи продовжувати купівлю, чи ще вичікувати
"Валик-джан, я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся": тарся на всі, нижче 27 не чекай!
2. Количество заявок по безработице в США растет 2-ю неделю подряд после плавного снижения со 2-й декады мая, что свидетельствует об окончании коррекции и формировании тренда роста постоянной, не связанной с карантином безработицы. Текущий уровень безработицы составляет 11,6%, в 10 раз выше докризисного уровня. https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ ... 201487.pdf
1. Американцы посчитали, что в 3-м квартале рост ВВП по сравнению со 2-м составит +20%, а в 4-м добавит по сравнению с 3-м еще +5%. Особенно бурный рост даст обрабатывающая промышленность, технологический сектор, РН и капитальные инвестиции.
2. Несмотря на небольшую просадку по безработице в июле, постепенный, но стабильный рост занятости будет наблюдаться в течение всего второго полугодия.
Qwerty написав:Валютна складова у середньо статичного господарства взагалі нуль! Бо купляється все за гривню,
бесспорно. Ведь всем известно, что гривневая цена Джон Дира от курса валюты никак не зависит.
Ще один знавець намалювався! Васі пара! Ага, куплений 7 років назад трактор чи комбайн кожний рік знову продається і купується бо курс змінюється!
Спасибо, что подтвердили мою мысль.
Итак, фиксируем: - фирменные запчасти и расходники на Джон Дир от курса валюты не зависят - однажды купленный Джон Дир работает вечно, замены на новый не требует - в случае расширения посевных площадей хозяйство спокойно докупает новый Джон Дир по гривневой цене 10 летней давности. Ну, чтобы не выбрасывать лишние деньги по нынешнему курсу
Что ж, все предельно прозрачно и логично. Продолжайте делиться откровениями, прошу вас.