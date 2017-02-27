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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6138613961406141

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 231
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
116
Ніяких змін не очікую
16%
37
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 09:55

9-50: Полтава 27.63 - 27.69
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 09:59

  Patrick написав:Утренние курсы, 9-20:

Харьков 27.66 - 27.69
Курсы наличного доллара мало изменились по сравнению с выходными.
Диапазон цен: 27.65..27.66 - 27.69..27.70 (ПОВ, опт)

Сумы 27.60 - 27.75
Полтава 27.58 - 27.69

PS. По Полтаве пока мало данных.

Місто Лева 56/60 - "попереду всієї планети" :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 10:07

  juristkostya написав:
  flyman написав:при благоприємних умовах,
вам явно стОит сменить ваш автопереводчик. Ну, или лично украинский подтянуть, тоже рабочий вариант.

Ахренеть! Кацапчик, втікший з Криму в Харків, повчає українців, як ім розмовляти!
Вата розпоясалася просто в край! Чекаєш вже путінга і готуєш маузер?

зі. Якщо такий розумний, то почни писати українською на форумі хоча б з півроку, а потім подивимось!
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